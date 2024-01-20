認知戰研究 恐淪言論網管

法務部調查局日前揭牌成立「認知戰研究中心」，局長王俊力說明業務是對境外敵對勢力透過社群平台傳散各種錯假訊息，分化我內部團結或影響中央與地方選舉，基此將持續強化應對境外敵對勢力的威脅能力。這種以維護民主制度運作之名所實施的「研究」，其實與中共的「網管」只是五十步和百步之別。

法務部長蔡清祥明確指出，這項新業務係基於國家安全的需要。固然調查局依其組織法所定職權，具有涉及國家安全調查之業務，但由情治及犯罪偵防機關「研究」是不是錯假訊息，就如同在自以為自由民主的集體催眠下，實質上回復了動員戡亂時期威權統治的言論限制。

民進黨深諳網路認知作戰且也是其勝選的重要關鍵，這次大選雖創下連續三屆贏得執政權的紀錄，但畢竟只是「慘勝」的少數總統。因此，執政黨為減少未來施政屢遭質疑與批評，於是就加大力度採取容易違反言論自由的網管措施，以強化既有「選舉式威權政體」的構築。

民進黨過去標榜主張「百分之百的言論自由」，但歷經快八年的執政後，我們卻發現經政府檢驗合格的言論才有自由。事實上，言論自由在歐美自由民主國家中，本是人民應盡量發揮到極致的基本權利。因此，人民面對政府獨占大多數攸關公共利益的資訊，即使散布了對政府作為有所質疑的錯假訊息，基本上仍屬於言論自由的保障範圍。

歐美講的民主其實是自由主義民主或憲政主義民主的簡稱，而選舉只是民主的要件之一，並非全部。並且，不信任掌權的政府更在民主制度中占更多數的成分，故須建構防範政府欺騙及濫權的機制。中研院已故院士張灝的《幽暗意識與民主傳統》一書中，就說明了有權容易為惡和不能信任政府此等「幽暗意識」，正是歐美民主所蘊含的基督教傳統。而言論自由所以應趨近百分百，道理也在此。

然而，調查局強調其認知戰研究新業務的任務，是為防制境外敵對勢力破壞我民主制度運作。但說穿了，執政者開辦「言論警察」業務的目的，雖高舉維護民主選舉大纛作為掩飾，但實質上卻是深化選舉式威權體制的鞏固，而且還可能為專制極權孕育出小草。

以歐美自由主義民主的理念而論，錯假訊息僅於涉及侮辱、誹謗、侵害隱私、鼓吹歧視、仇恨、恐怖主義與戰爭等「邪惡言論」，以及侵害自然人、法人或政黨之權利或利益為目的，大量散布蓄意詐騙或扭曲可被客觀證實的「毒訊息」時，政府才應被動或主動地以權力介入防制。簡言之，民主國家政府面對錯假訊息的職責，不應在「打」而是「澄清」。

事實上，政府也會發出錯假訊息，且傷害層面更深廣。如賴清德的「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」之說，對我國憲法不承認中華人民共和國的存在有所違背，而此錯假訊息也影響了中華民國台灣地區的國家安全。因此，調查局認知戰研究中心應研究後公告研究結果，以讓民眾信賴其具有政府各領域業務的研究能力，而不只是選舉式威權體制下的言論警察。