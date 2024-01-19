警察進入校園掃黑 恐成「大業障」

新北國中生割頸命案引發社會關注與討論，連帶也關注到教官陸續退出校園後，幫派吸收少年犯罪問題日益嚴重，警政署日前通令全國各地少年警察隊成立掃黑專責小隊，掃蕩涉入校園或吸收少年的黑幫。對此，部分縣市教育局及事發學校校長均表贊成，但也有教師認為「口號宣示沒有意義」，若只是利用少年隊現有資源成立掃黑專責隊，恐無法有效防堵黑社會勢力進入校園。

當初要求教官退出校園，綠營人士表示這不只是「人」的離場，更是一種「符號」（威權）的離開。而部分大人憂心的毒品、幫派等問題，應該由醫護、社工、輔導人員、警界等更專業人士來處理。言下之意，校園裡的教官抵得上醫護、社工、輔導人員、警界等專業人士。綠營人士更認為教官退場，實踐了教學正常化，也是校園轉型正義的重大里程碑，完全忽視教官在校園秩序維護上的教化功能。

依綠營的理論推斷，現在各地少年警察隊將成立掃黑專責小隊，掃蕩涉入校園或吸收少年的黑幫，教學應該是更正常化，校園轉型正義的重大里程碑也將更落實。事實是否如此，還有待觀察。二○一六年教育部次長蔡清華曾公開表明「教官全面退出校園是新政府政策」，軍人駐校這項歷史業障即將塵埃落定。現今不具有教化功能的警察入校掃蕩黑幫，將是放眼全世界校園所未見過的大業障。

當初綠營輿論認為，反對教官退出校園的莫過於校方和家長。他們認為學校這麼反對教官退校，是因為他們是既得利益者！因為有「耐操」的教官可以一肩扛起學校許多事務，班級導師省下大量「麻煩」、輔導老師可在辦公室吹冷氣納涼，何樂而不為？而今班級導師及輔導老師依然可以在辦公室吹冷氣納涼，因為將換成法界的警察來幫忙省下大量的「麻煩」。

更甚者，他們認為校風保守的校園，尤其是私立學校，教官的威權角色，能恣意對不願服從校規、校訓的學生施以「類軍事管教」，帶來人師心中「穩定而有秩序」的校園，然而這種「類法西斯」的軍事戒嚴統治心態，只能顯示這群自私又保守的人師之民主素養有多麼的不及格，說是對今日以自由民主、人權立國揚名國際的台灣是至大的反諷。而今台灣的警察將創世界先例，要帶著「類刑法管教」進入校園，介入各地教育局處，這就沒有「類法西斯」的統治心態？人師之民主素養就已經及格了？難道防制重點不在教育？

當然，要「嚇阻」校園毒品氾濫、校園霸凌、幫派等種種問題，相信綠營人士不會反對，那是需要一種「符號」（威權）的介入，不具執法能力的軍訓教官不行，而不具教化能力的警察就可以。教官介入，學生不會留下不良紀錄，警察介入，就很難說了。