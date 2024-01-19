校園安全補破網 強化親師權責

新北校園攻擊事件引起社會震驚，一個體貼懂事的孩子就這樣離我們而去更讓人不捨，如何防止悲劇再次發生，應是新政府與新國會共同關注的課題。

在各界壓力下，教育部日前召開校園安全諮詢會，承諾將修訂教師輔導管教學生辦法、增置中小學校安人力，以及提升高關懷學生的輔導機制，這些雖有助於改善學校的困境，但若未能觸及社會安全網與家庭教育，恐難妥適應對各種校安事件。

除了教育部的反應嫌慢，更不可思議的則是衛福部，當教育團體強烈要求強化家庭教育功能並修正「兒少法」，針對難以管教的學生，課予家長管教義務，衛福部官員竟表示，現行兒少法已有相關規定，比起罰鍰，更希望站在兒少立場，改善親職教育。

都說官字兩個口，但要像教育部與衛福部官員這樣不食人間煙火的也著實罕見，事實上，類似悲劇並非單一個案，此前各地已出現許多校園事件，除了常見生對生的霸凌，更已傳出多起「生打師」事件，學校老師與關心台灣教育發展的朋友莫不憂心忡忡，官員的反應竟是如此不變應萬變，實在讓人沮喪。

過去幾年，在教育部不斷向學生權利傾斜的修法中，教師的合理管教權也不斷遭到壓縮，甚至已經出現老師因管教問題不斷被特定家長投訴的狀況，老師管也不是，不管也不是，動輒得咎、無所適從，幾年來校園投訴案件大增，校園上下更要投入大量資源應對冗長的「校事會議」處理流程，某些缺乏擔當的主管機關甚至不問輕重，一律要求學校按標準程序處理，使得中小學現場怨聲載道、疲於奔命。

站在學校教育人員的角度觀察，學校就是社會的縮影，在大環境影響下，學校生態、師生關係、親師互動早已今非昔比，就以社會強烈關注的「不適任教師」處理機制為例，非但「師師相護」沒有存在可能，甚至已經出現不少教師遭反覆投訴的案例，而原本就已緊張的親師生關係，在高度不信任的社會氛圍下也更加脆弱，長此以往，絕非台灣教育之福。

持平來說，隨著社會的多元發展，校園確實遠較以往多元與開放，學生權益尤其得到重視與落實，但教師進行正向輔導管教的難度也同步增加。一方面除了不服管教者與特殊學生的比例顯著增加，另一方面卻又限縮教師合理管教的範圍，加上被惡意投訴的案例大幅增加，迫使愈來愈多老師選擇明哲保身。面對這樣不友善的校園氛圍，官員卻不能同理學校困境，在教育人員不斷吶喊下，教育部也僅僅是鬆口將放寬校安緊急檢查，似乎完全不了解現今校園安全問題頻傳的真正原因。

筆者以為，師生衝突與重大校園事件，相當程度是家庭教育日益式微所致，校安補破網，不能僅停留在技術層次，更不能忽略家長的管教責任，期待新政府、新國會能正視校園問題，在要求老師的同時，也能同步強化家庭教育的功能，讓親師合作成為友善校園的基礎。