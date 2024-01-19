聽新聞
test
0:00 / 0:00

高端問題 在合約不平等

聯合報／ 季瑋珠／台大名譽教授（新北市）、劉仁沛／台大名譽教授、美國統計學會會士（新北市）
季青漫畫
季青漫畫

高端合約公布了，似乎無關貪腐圖利。但仔細探究，卻是一個對納稅義務人的不平等且資料不公開透明的合約。合約的根本問題在於沒有第三期隨機分派對照臨床試驗，就通過緊急授權，之後也沒有追加三期試驗結果。

根據日前聯合新聞網報導：衛福部疾管署長莊人祥表示，由於當時多數疫苗都沒有完成臨床試驗，基於扶植國內廠商提升疫苗研發及生產能力，若是廠商盡最大努力而無法履約，支付已付價金不退還，履約保證金可返還。而疾管署同意不追償已支付的第一、二期款契約價金。另，由於高端最後緊急使用授權成功，因此沒有用到「倘歸責於廠商因素致疫苗開發失敗，款項應追回」。

拐彎抹角，就是說高端未完成臨床試驗，應列為未開發成功，但因為通過緊急使用授權，就不必追償已支付的契約價金。現在該追究的就是為何沒有第三期臨床試驗，還能通過緊急使用授權？之後又沒有追加第三期臨床試驗的結果。

高端通過緊急使用授權，是使用第二期臨床試驗的數據做免疫橋接，與ＡＺ比較，免疫生成中和抗體效價換算成臨床保護力，筆者（劉）曾在美國跨國性藥廠從事藥品研發工作，且撰寫過臨床試驗和橋接試驗統計方法的專書及研究論文，高端使用的是極富爭議的方法，並未普遍獲得國際認證，其統計方法並未發表在統計學術期刊，嚴格說來不是國際醫藥法規協和會定義中的橋接，只能說是將抗體效價外插到臨床療效指標。不知當時為何能夠獲得審查委員高票通過？參與的委員有多少試臨床試驗和橋接研究專家？

縱使當時疫苗需求緊迫，先予通過，之後呢？我們查詢高端官網，以及高端國際合作計畫書，也沒有任何第三期試驗結果。上網搜尋高端參與的國際研究，目前四個三期試驗，三個都只是與ＡＺ比較免疫生成性與安全性，只有跨國的團結疫苗試驗ISRCTN15779782，是預防發病的有效性和疫苗安全性，由WHO主持，比較四種疫苗和對照組，因為健康受試者預估發病率低，一組就需要收案兩萬人，目前尚無報告及結果發表。病毒變異快速，新疫苗不斷研發出來，此研究結果如何，似乎已不重要，但總該有所交代。

資料不公開方面，莫德納、輝瑞BNT、或Novavax，第三期臨床試驗計畫書期中分析結果報告書的檔案，在緊急授權審查前，均可在美國FDA網站下載，而緊急授權審查會則開放所有的人親自在會場或線上參與並提問，所有審查委員名單也完全公開。反觀我國不但合約規定所有資料均須保密，也不公開所有審查委員名單。

總之，這是個不平等合約，高端新冠疫苗未完成第三期臨床試驗就獲得緊急授權使用，又未追加試驗結果，且資料不公開，才是此疫苗最大的問題。由此案例可知，要完成三期臨床試驗，除了疫苗本身的研發製造，也要注意受試者人數估計和召募，還需考慮未來市場。許多知名藥廠都在先進國家設廠，進行跨國試驗，也是這個考量。

新冠疫苗 高端 統計學

延伸閱讀

抗議蔡政府阻礙民間捐疫苗 鍾琴總統府前狂按喇叭最終下場出爐

高端黑箱未開？蔣萬安：關鍵是公信力 盼新國會強化調查權

高端COVID-19疫苗未逐批驗？食藥署：與事實不符

前立委揭高端疫苗契約沒品管 食藥署：檢驗合格才放行

相關新聞

高端問題 在合約不平等

高端合約公布了，似乎無關貪腐圖利。但仔細探究，卻是一個對納稅義務人的不平等且資料不公開透明的合約。合約的根本問題在於沒有...

校園安全補破網 強化親師權責

新北校園攻擊事件引起社會震驚，一個體貼懂事的孩子就這樣離我們而去更讓人不捨，如何防止悲劇再次發生，應是新政府與新國會共同...

警察進入校園掃黑 恐成「大業障」

新北國中生割頸命案引發社會關注與討論，連帶也關注到教官陸續退出校園後，幫派吸收少年犯罪問題日益嚴重，警政署日前通令全國各...

拚淨零 協和電廠燒什麼

大選落幕，新總統產生，一直存在嚴重爭議的能源政策，面對國際能源與對抗氣候變遷新趨勢，蔡政府能源轉型政策必將跟著再轉型。

科目三「舞統危機」？台需文化自信

廣西不大創造神話，萬萬沒想到一首廣西科目三，這種土味文化能在全球範圍出現「人傳人」現象。

聯大2758決議案／羅森柏格打擦邊球 錯用台灣概念

民進黨賴清德勝選，諾魯隨即與我國斷交，並表示此舉是基於聯大第二七五八號決議案與一中原則；美國務院回應表示，這是「令人失望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。