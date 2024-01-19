科目三「舞統危機」？台需文化自信

廣西不大創造神話，萬萬沒想到一首廣西科目三，這種土味文化能在全球範圍出現「人傳人」現象。

這段舞蹈的成功，不僅在於它的絲滑藏在每個人動作中都能展現的淋漓盡致，也讓人感受到魔性歡樂的洗腦動作；更藉由抖音平台將其捕捉並推向全球，成為一種社交符號。這種跨越文化背景的共通性，使得科目三在鏡頭的聚焦下，在人們有意識地觀賞下，其文化意蘊被深層次發掘了。率真的快樂、自然的歌舞，像極了一種最本質的藝術流動，讓人能迅速理解它的意義，感受其中的快樂，並不自覺地跟隨舞出共鳴。就這樣在抖音、Tiktok「字節跳動」上的短視頻霸屏，科目三逐漸傳播到世界各地，成了新的洗腦熱哏。

此外，這股流行還吹到餐飲界，知名火鍋店「海底撈」就有員工跳起科目三娛樂客人，成功引起話題。它利用了當下的熱點和流行趨勢，為顧客供了一種新穎和有趣的服務體驗，也為海底撈帶來了更多的關注和話題。

如今宣傳行銷慣用的招數之一就是蹭熱點、蹭熱哏。媒體報導，台北寧夏夜市舉辦科目三舞蹈比賽，藉此吸引眼球博取關注，通過「玩哏」的方式彰顯寧夏夜市的個性、獲得年輕消費者的共鳴，搭上這股科目三熱潮的順風車，本意為迎合當下不少青年的審美情趣和情緒表達，卻意外引來輿論「舞統台灣」的爭議。

寧夏夜市跟風跳科目三，大多是主打一個快樂話題。不管是「聽著音響搖起來，這就是屬於我的舞台」，還是「只要小夥精神在，到哪都是實力派」，短視頻科目三舞蹈中的這些詞語，都透露著一種樂觀積極的情緒，這也是當代年輕人在低薪高房價的時代氛圍中所亟需的；宣傳到位營造話題，再搭配著寧夏夜市美食小吃，套上流行語法是這樣表達的：「不是米其林吃不起，而是寧夏夜市更有性價比」。

意識形態在這一刻不再那麼重要，新鮮的、接地氣的夜市活動，可以快速形成一種營銷的對話空間，人們可以通過這場夜市舞蹈比賽捕捉到一個信號：我們是在有意識地互動，我們共享同一種台灣美食語境，我們以台灣美食為榮。這種傳播效果，比糾結於意識形態的教條更有意義；在市井生活中，意識形態不用上綱上限到小市民的娛樂上。

話說回來，台灣的流行影音文化也曾風靡大陸，周杰倫的歌曲也曾傳唱大江南北，如今火紅的科目三也就是復刻當年南韓「江南style」騎馬舞之勢。台灣要有自己的文化自信，相容海內外才能並蓄全世界，承先啟後繼續「台灣不大，創造神話」。