拚淨零 協和電廠燒什麼

大選落幕，新總統產生，一直存在嚴重爭議的能源政策，面對國際能源與對抗氣候變遷新趨勢，蔡政府能源轉型政策必將跟著再轉型。

經濟部次長曾文生選後強調，台電對於核電無特定立場，核電廠延役，須修法並經地方同意。反映蔡政府推進的核電歸零已然鬆動。

接下來，原定年底除役，從燃燒重油改燒天然氣的協和電廠，將扮演關鍵角色。可預期第四天然氣接收站環評將重啟，或許新政府釋出「不再反核」，正在於換取四接的順利推進。

去年底召開的COP28，已決議脫離化石燃料。國際能源總署則更新預測，再生能源與核能等低排放發電來源，預計二○三○會是二○二○年的三倍，以使低排放發電成長到七十一％，並進一步在二○五○年達到一百％。

從蔡政府推動能源轉型政策的成績單看來，台灣的低排放電力不僅遠遠落後全球，接下來恐怕只會更落後。主要理由在於台灣的能源大政輕忽節能與能源效率，並加速核電歸零。如此實質上將危及能源安全，且讓台灣在環境、經濟和社會層面，趨向更不永續。

反觀減碳穩健推進的歐洲，再生能源發電占比於二○二○年達卅八％，已超越化石燃料。歐盟早已將源自農、林等有機廢料的生物能源，作為主要再生能源來源。其生物能源於二○二一年占再生能源近六成，其中固體生物燃料占逾七成，其餘依次為液態生物燃料、生物氣與生物甲烷及一般廢棄物。

生物能源產自植物透過光合作用吸收碳的生物質量。在使用過程中，會產生碳回到大氣。由於其生產所吸碳量與使用所排的相當，使得先進生物能源，被視為接近零排放燃料。目前生物能源已占全球再生能源的五十五％。

雖然在淨零排放情境中，會淘汰傳統生物質量使用，先進生物能源使用卻將倍增，得以作為化石燃料的替代品。目前全球先進生物能源，因為可用在所有部門，比起風電與太陽光電合起來還高出五倍。接下來其進料供應，將在投資和先進轉化技術商業化的推動下，得到可觀成長。

台灣擴大使用生物能源的首要理由，在於能源安全。建立在地生物質量進料，可扭轉台灣幾乎完全仰賴進口化石燃料的能源劣勢。即便進口石油占用量約兩成的印尼，仍加速擴充生物燃料，一方面將柴油強制混入卅五％生物燃料，同時也提出「能源安全乙醇」計畫，以擴增乙醇使用。

據研究估計，以歐盟國家合適土地當中的一成種植芒草，每年可產生相當於總發電量九％的電。在台灣極易生長的芒草，具相當高的熱值與纖維含量，且具用作復育生態與受汙染土地的潛力，可用來生產第二代生物燃料的最穩定供料。

建議利用年底除役的協和電廠，結合鄰近已除役的深澳電廠廠址，作為台灣擴大使用芒草等生物能源的先導。