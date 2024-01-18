開放陸生 用交流阻戰

上周四考完期末考試，中午請兩名交換陸生吃散夥飯，「交流才能更了解彼此」是其中一名學生四個月的學習結語。返家後，旋即看到大陸多省市陸生交換喊停的報導，不論踩煞車的究係何方？兩岸學生交流在選前已現陰影。不過，選後仍有教育界人士呼籲，我方應先釋出善意，例如大陸各類人士來台，納入大學教授，讓隨團教師不用再循專案辦理。

企業策略規畫前須先進行SWOT分析，臚列環境機會、威脅和企業強、弱勢。二○一一年台灣開放陸生來台正式就讀，二○二○年大陸考量疫情，決定暫停大陸各地各學歷畢業生來台入學就讀。十年間陸生來台對面臨少子化危機的台灣大專院校，不可諱言有相當效益，尤其這兩年若干私立大學招生困難甚至倒閉事件頻傳，相關大學校長對於陸生來台可說如大旱望雲霓。

陸生除對台灣大專院校招生有所助益，絕大部分台灣老師普遍認同陸生學習態度較台生積極；對於在同一課堂上課的台生，也會產生同儕相互觀摩和比較之機會，了解大陸年輕人的人生觀、學習精神和生涯規畫。台師和陸生、陸生和台生，陸生課餘和台灣民眾間，都因「陸生開放政策」產生不同的觀察與觀念溝通機會，有助兩岸民間真正了解。

其次，兩岸歷史、文化、語言和宗教千絲萬縷密切關聯，元旦期間到廣州旅行，八年前畢業的指導陸生擔任地陪導覽五天，抵達和離開時，該生父母都設宴洗塵和餞別；而十四年不見的過往博導，亦從廣州近郊趕至中山大學與我見面敘舊。兩岸學術和民間交流的開花結果，由兩代師生的熱絡接待可見一斑。中華文化的尊師重道和熱情好客，就是這樣自然而然產生，不需政府大力提倡和刻意營造。

再者，民進黨一向自豪台灣優先，台灣具有大陸莫之能禦的民主自由軟實力，既然如此，對陸生何不採取勇於開放態度，與大陸主動溝通，歡迎陸生來台短期交換和就讀正式學位？選前台灣里長到大陸接受當地政府機構招待，政府質疑或可能影響投票傾向；但反向思考，台灣的民主和自由開放環境，亦可能潛移默化若干陸生，返陸後思考兩岸政黨和政治體制、社會制度孰優孰劣？何者應改進、何者應補強、何者又應摒棄？這才是真正「軟實力反攻大陸」啊！

渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。依依不捨要返陸的陸生，離情濃郁地說：「我覺得交流才能更了解彼此，希望兩岸可以重回蜜月期。」單純的年輕人沒有任何政治心機與陰謀，就是如此直率。民進黨執政八年來與對岸切斷幾乎所有交流管道，生怕大陸對台統戰、滲透作戰、認知作戰，殊不知「唯有主動出擊、方能掌握先機」。希望選後新政府可開放心胸，讓更多陸生來台了解台灣、接受台灣、進而喜歡台灣，這才是真正有助於降低兩岸衝突與軍事風險的祕方良藥。