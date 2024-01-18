打擊恐怖組織 非種族滅絕

去年底南非向國際法院對以色列起訴，指控以種族滅絕。這個《防止及懲治危害種族罪公約》的誤用，令人憤慨。

種族滅絕的定義是猶太律師拉斐爾．萊姆金於一九四四年提出的，在二戰期間納粹對猶太人實施大屠殺之後，他推動了一九四八年聯合國《防止及懲治危害種族罪公約》的制定。種族滅絕通常被視為是「罪上加罪」，其定義是蓄意「全部或局部消滅某一民族、人種、種族或宗教團體」。

戰爭與種族滅絕間存在著明確差異。正如國際法院先前明示的，使用武力，即使規模很大，「其本身並不構成種族滅絕行為」。如果每場戰爭都是種族滅絕，這個詞便毫無意義。尤其國際法院必須考量一個重要事實：這是一場在密集城市中進行的不對稱戰爭，哈瑪斯為此準備了十多年，特別是使用部署在平民區下方的隧道網絡。

去年十月七日，哈瑪斯等恐怖組織對以色列發動戰爭，他們做出了前所未有的野蠻行徑，包括謀殺、酷刑、強姦、殘害了一千兩百多名以色列人，以及劫持包括嬰兒、老人和病人在內的二四○位平民作為人質。哈瑪斯的暴行完全違反了國際人道法，人質至今飽受折磨，哈瑪斯也拒絕國際紅十字會與人質接觸。

根據保衛自己和公民的權利和義務，以色列被迫必須做出反應，尋求在加薩被扣為人質的嬰兒、兒童、婦女和男性人質的獲釋，並確保哈瑪斯和其他武裝團體沒有能力繼續攻擊以色列人民和領土，即使他們明確誓言要「一次又一次」這麼做。

問問你自己：哈瑪斯的軍事基地在加薩的哪裡？答案是許多加薩平民的死傷，很大程度上是哈瑪斯將其戰鬥人員安插在加薩民間的結果，包括清真寺、醫院、學校和聯合國設施，明顯違反戰爭罪。哈瑪斯將平民當作人體盾牌，並試圖造成大量傷亡，以激起公眾對以色列的輿論。

南非的指控基於兩項主張。一是關於加薩平民死亡和破壞的規模，毫無疑問，在加薩的戰爭給平民帶來了毀滅性的打擊，許多人失去生命。然而，這並不表示種族滅絕已經發生。

二是來自以色列官員或前官員的各種聲明，他們聲稱這些聲明證明了實施種族滅絕的特殊意圖。這些經過精心挑選的發言，忽略了以色列領導人所發布的、澄清以色列實際意圖與官方政策的許多聲明，包含1.以色列的目標是恐怖分子及其軍事設施；2.最大限度地減少對平民的傷害；3.確保人道援助。

以色列無意實施種族滅絕的真正證據是，以色列堅定不移地持續努力促進人道援助從埃及進入加薩（自戰爭開始以來已提供超過六千三百輛卡車的援助），並且與聯合國及國際社群合作，這很難說是有種族滅絕的企圖。

更甚者，以色列發布襲擊預告以降低巴勒斯坦人民的傷亡，即便這會增加自己部隊的風險，這些都再再強調了以色列毫無實施種族滅絕的意圖。

南非指控的唯一目的，就是詆毀以色列，並否定以色列為避免下一次屠殺再次發生、為保衛國民不受大規模火箭襲擊、及為尋求超過百位人質被釋放的努力，這些被哈瑪斯挾持的人質在加薩已超過一百天。在屠殺發生後短時間內，南非招待了哈瑪斯的領導人並表達對哈瑪斯的支持，顯示南非已成為恐怖組織的同謀，而這個恐怖組織在十月七日對以色列平民進行了一場種族滅絕。