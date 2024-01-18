聯大2758決議案／羅森柏格打擦邊球 錯用台灣概念

民進黨賴清德勝選，諾魯隨即與我國斷交，並表示此舉是基於聯大第二七五八號決議案與一中原則；美國務院回應表示，這是「令人失望的決定」，美國在台協會主席羅森柏格則表示「聯合國二七五八決議案並沒有決定台灣的地位，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義的參與聯合國體系」。

各方說法令人眼花撩亂，尤其是美方說法儼然言之成理，但若究其實， 根本就是連歷史事實都弄不清楚，只想用打擦邊球的政治語言，博取一些不明歷史真相者的好感而已。

首先，諾魯提出的兩個前提條件來看，二七五八決議案文字很清楚，但諾魯所謂的「一中原則」內涵為何就不清楚了？其實就連美國的「一中政策」內容也是來來回回變了好幾次。從華府與北京的三公報與台灣關係法的前後順序，就來回折騰不知多少次；再到其後為對付李登輝的分離主義路線，再加上「不支持台獨、不支持兩個中國與一中一台、不支持台灣加入以主權為參加單位的國際組織」；到了小布希再加上「反對兩岸片面改變現狀」。而所謂的「現狀」定義，依當時亞太助卿凱利的說法是「由美國界定」；到了川普出任總統時，則是在「三公報一法」後再加上了「六項保證」。也就是從川普時代開始，美國始對聯大二七五八決議案動手。

二○二一年十月廿一日，美國彼時的亞太副助卿華自強表示，台灣所以無法參與國際民航組織（ICAO）與世界衛生大會（WHA）等聯合國單位，甚至是藝術家、記者與人權工作者被排除在聯合國之外，是因為中共錯誤引用二七五八號決議案。但其實真正阻礙我國加入聯合國體系的是一九五○年通過的第三九六號決議案，而該案還是由美方與我方等反共勢力主導通過。這個對聯合國專門組織的參加／參與進行規範的決議案，略謂「建議聯合國大會所採對一國代表權之態度，應為聯合國其他機構及專門機構予以考慮」，等於預先規範了聯合國下轄的專門組織／經社理事會等相關單位，必須接受第二七五八的相關決議案管轄。這大致已回答了台灣是否能參與國際體系的問題。

至於二七五八決議案是否決定台灣的地位？該決議案通篇沒有「台灣」之名，當然沒有提及地位。但如果回到二七五八決議案當年（一九七一）時空背景，可以清楚知道，決議案全文雖未提「台灣」，但該案是處理「中國代表權問題」；是「在台灣的中華民國政府（當時稱自由中國）與台海彼岸的中華人民共和國政府（赤色中國），二者之中誰能代表中國」的問題。在這樣的概念下，根本無所謂台灣問題存在，因為當時的概念非常清楚，「在台灣的中華民國政府」和「在北京的中華人民共和國政府」均主張台灣和大陸都屬中國，這也是當時國際社會的共同認知。

在歷史問題上，羅森柏格錯用台灣的概念去打擦邊球；最嚴重的是，她沒有說清楚，當她表示「沒有排除任何國家與台灣建立外交關係」時，這個「台灣」的國家定義與定位是什麼？這代表美國的政策態度嗎？

至於美國對諾魯斷交之舉表示失望，其實我們也真的很期待美國重新與中華民國恢復外交關係。