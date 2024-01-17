精進民主 開放不在籍投票

選舉結束，當大家歷經選舉激情回歸平靜，總是有一批民眾只能用「心」支持候選人，無法化作行動投下神聖的一票。

筆者在投票日隔天，在咖啡店享用早餐之際，鄰座外媒台籍記者主動閒聊，問及對此次選舉看法。席間不乏我倆引用國外民主機制，討論國內贏者全拿的問題，更令筆者覺得可立竿見影的民主進化，或許就是開放不在籍投票。

首先，礙於現今選制採用在籍投票制，每每選舉就有某黨貼心設置「選舉返鄉專車」議題，甚至造就全台大遷徙，選舉周末交通嚴重紊亂，勞民傷財。再者，台灣漸轉型為服務業掛帥的產業結構，服務業特性即無平、假日，輪班假日同仁如受限於工作駐地服務，無法忙裡偷閒就近投票，就民主精髓來看也是枉然。

今年大選日風和日麗，卻創造歷史第二低投票率，僅七十一點八六％，除表示民眾對各候選人支持傾向，若能於不在籍投票有所改變，相信必能再昇華台灣民主精神，提升投票率。

此外，另一不能忽略族群為海外僑民，撇開是否開放不在籍投票或比照歐美開放通訊投票機制，在疫情框架下許多過往經常往來台灣的僑民，早已因疫情無法返國進而失去戶籍，若要恢復又必須為了「投票權」耗費時間待在台灣，更屬另一類票源損失。

有關開放不在籍投票機制的討論，衝擊最小之時點即為選後的現在，若在下次選戰方思考此問題，勢必引發其他不當聯想的漣漪。從筆者偶遇採訪選舉的外媒記者之閒聊省思，為了台灣的選制更進步，值得大家探討。