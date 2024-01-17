潮水退了 絕對多數當選制在哪

「當潮水退時，就知道誰沒穿褲子」。現在潮水退了，才知幾乎所有人都沒穿褲子！尤其檯面上的政客醜態畢現。

在競選時喊出「要讓下架民進黨的多數民意實現」、「要推動內閣制、絕對多數當選制」。選舉結束，沒有任何政客、政論人士討論這些事，實在虛偽！

固然此次選舉，綠營在三腳督情況下，以略高於四成的選票勝出，這讓經過長期民調證實的「下架民進黨」多數民意落空，但在現今的相對多數當選制之下，要下架民進黨的人也只能含淚接受。反之，若是藍營在三腳督的情況下勝出，請問綠營就會心服口服嗎？再多次的民意調查也不能替代正式選舉，最能反映多數民意的選制，就是絕對多數當選制。

這不僅是要盡量確認當選者的確符合多數民意，更要讓選舉少些算計，多些理性，讓有志者不受壓抑。最重要的，讓選民不再含淚投票，而是歡喜地投最想投的人，又不擔心結果；然後在第一輪沒有任何人過半下，慎重考慮剩下的兩人誰較符合期待。最後的結果，不是比現在的選制能夠讓絕大多數人（或至少是讓更多人）接受嗎？

當然，不能否認，在絕對多數當選制之下，賴蕭配也有勝選可能，甚至有最大的可能；但只要不是絕對多數當選制，就不能保證相對最多數，但得票未過半的人最終必能勝選。反過來也是一樣：即使經過長期民調證實「下架民進黨」是多數民意，但民意是可變動的，不經過正式的絕對多數當選制考驗，沒有理由把非正式的多數民意就當成理所當然。

期待檯面上的諸公，尤其期待柯文哲說話要算話，真的推動絕對多數當選制。不然，被質疑喊出「要讓『下架民進黨』多數民意實現」、「要推動內閣制、絕對多數當選制」只是競選時騙票的花招，也很難脫嫌疑吧！樂見任何政治人物推動絕對多數當選制，哪個陣營都可以。