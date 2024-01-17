新政府別再超限利用教育

選前國三生在校園遭曝險少年攻擊身亡事件，引發少年事件處理、學生輔導管教等法制面的討論，甚至上綱到廢死議題，成為選舉攻防焦點。選舉雖然結束，社會（校園）安全網的問題不應被忘記。

其實，教育現場的輔導管教系統早已失靈、失序甚至失能，背後原因並非來自單一法規命令或函釋，而是整體的法律規範脫離了教育與社會現實，以及學校教育被超限利用所導致。

首先，學校不是百寶箱。這幾年教育部力推行政減量，希望挽救行政大逃亡，結果卻更惡化。原因乃是相關部會急功近利，為求政策立竿見影，只要遇到難題，都要找教育單位幫忙解決。於是學校成為政績提款機，行政負荷不減反增。

例如，文化部制定的國家語言發展法要求教育部將國家語言納入必修課程，讓甫上路的一○八課綱大亂；教育部修正推動戶外教育實施原則，用以助攻交通部國民旅遊業績；農漁產品滯銷，教育部得配合農業部納入學校午餐降低損失等。其他諸如衛福部的防疫工作（新冠肺炎、登革熱、流感等）、限期兩年內完成班班有冷氣的裝設、雙語政策下的各項教育實驗班級與課程，以及數不清的跨部會協辦及上級交辦工作，每項都來得又急又猛，使教師及行政人員疲於奔命、心力交瘁。許多本不屬於教育核心任務的工作都要學校來承擔，長久下來，教師哪能專心教學與輔導管教？校園安全網哪可能不破？

其次，教師不是超（聖）人。當代教師被賦予的角色功能，有史以來最多元。除了課程與教學外，也要成為計畫寫手，為學校爭取競爭型計畫補助；偏鄉資源人力不足，弱勢家庭日增，得身兼心理師、社工師、照護工作者甚或慈善家；少子女化嚴重，為避免裁併校，還須權充司機接送學生；資訊科技突飛猛進，要學會章魚策略，善用平板與各種APP，成為智慧教學者；加入各種教師專業學習社群，期許成為跨領域專家，拓展斜槓人生等。

此外，教師除了要成為時間管理大師的超人外，更要成為擁有絕佳情緒管理能力的「聖人」。遇到行為偏差學生與恐龍家長，須具備波瀾不驚的心理素質，更要有打不還手罵不還口的修養。用「朽木不可雕也；糞土之牆不可杇也」教訓宰予的孔子，如果處於當今社會，恐早已淪為不適任教師了！

最後，輔導不是萬靈丹。四一○教改運動後，教育法規開始鬆綁，校園民主化成為教育管理哲學的主流，採取「弱化管理訓導，強化教育輔導」的策略。於是原本是後備部隊的輔導人員，一躍成為友善校園的先鋒。一○八年少年事件處理法大幅修正，觸法兒童回教育與社政體系、以「曝險少年」取代「虞犯少年」來去除身分標籤印記、「輔導先行，司法後盾」等重大變革，大大增加輔導人員的工作量，人力卻遠遠無法補足。輔導教師培訓不足、社工師流失率高、心理師投入學生諮商意願低，縱然學生輔導法在一○三年頒布施行，也補不了社會（校園）安全網的破口。

總統與立委大選已經落幕，期待新執政團隊別再超限利用教育，讓教師回歸校園、講台，專注成為「傳道、授業、解惑」的良師。