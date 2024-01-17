當成千上萬的企鵝蝟集一處時，遠處覓食回來的企鵝媽媽遠遠就會認出自己的家族。人類也有迅速辨認同類的能力，「讀書人」可以互嗅出浪漫情懷，政客可以「聽到」利益的聲音，「牌友」也可以自動向那「血腥肅殺」的漩渦靠攏，但是施明德呢？他的同類在哪兒？

八十九年八月見到施雪慧〈一生父親，四十年等待〉的文章，訴說她與父親施明德間四十年來，從孩童時「不能回家的爸爸」演變成今天「可以依靠的父親」，其中的悸動來自一些片段：因遭到無情的囚刑…未逾三十，他已滿口假牙，脊椎骨更常因舊疾復發疼痛不已…相對於沉浸新總統蜜月期的「執政黨同仁」，他是個不折扣的「叛亂分子」…他不要求身邊的任何人陪他堅持理念，但他必須永遠保有自己。

正當人們因出身論、賣台論、愛台論而掙扎得疲乏不堪的時候，「滿口被打斷的假牙」及「四年又兩個月的絕食」無疑是政客們夢寐以求的圖騰，但施明德卻愚蠢的選擇到十四號公園預定地去關懷無依的老兵，為他們請命，怡然而嚴肅的神情中，不帶有一絲絲「滿口假牙」的悲情，彷彿對萬物都有敬意、有謝意。就在新政府已經執政之際的九十年元月，反核分子痛罵他是「台奸」，顯然他已經被當年的所謂「叛亂團體」視為「叛離分子」，但至少他把「理念」看做是自己重大事業之一。英雄遊走在那模糊而欲有作為的邊沿上，注定是要寂寞的。他的熱，暖不起一池冷水。

巨人也會哭泣的，從施雪慧九十年三月的投書知道，施明德共有三次沉痛的哭泣。第一次是因找不到母親的墓，哭得是至情至性；第二次是知道女兒必須終身臥病在床，是親情流露的哭；第三次是有人暗批他為了「卡位」「求官」，重擊他一生最堅守的節操與風骨而哭泣。容我套句施明德格言：「承受苦難易，拒絕誘惑難」；這一哭，是為了他一向堅持的優雅高格調被矮化而哭。打天下而不坐天下，世俗的眼光看不懂，就很武斷的認定，「做官好像飲食男女一樣，是典型的人之大欲」。這些人眼裡，根本看不見那種如行雲流水，可隨時離開，不再被綑綁的瀟灑自在。

「承受苦難易，抵抗誘惑難」，當昔日同志質疑他發動倒扁，動機只是為了解決個人的財務困境時，不妨回憶當年「白色恐怖政治受難者補償金」撥下來時，他堅持利益迴避，不去申請最高一千萬元的補償金，此舉使罹患重症的女兒無法受益。當台獨大老怒罵他是失意落魄的政治流浪狗時，我彷彿聽到隆隆的禮炮，正向這隻不效忠一人一家、不被圈養的流浪狗致敬。

人總有謝幕一天，「將軍孤墳無人問，戲子家事天下知」，誰說千秋功過自有後人評。容我以簡短文字為他送行：「兩袖清風來，一杯淡酒去，江湖洗你胸襟，贏得一身飄逸，塵沾不上心間，來得安去也寫意，人生從不說苦痛，就讓浮名輕拋身後，千山獨行，莫愁前途無知己，不相送了！」