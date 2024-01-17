科技．人文聯合講座／數字六十八

我曾經出版過一本書《故事六十八》，當時數字六十八出現在我的一個虛擬故事中。最近我有機會和一些國中老師聚會，有一位老師向我說，我們的英文也是六十八。這個數字六十八不是虛擬的，是來自一個有關教育的資料。每年國中生升高中，必須參加會考，如果會考某一科的成績拿C，表示這位考生在這一科是待加強的，其實就是不及格的意思。

以去年會考為例，全國考生中，二十九％的考生英文拿C，但是偏鄉地區有六十八％的學生拿C。這位國中老師告訴我，他們學生有六十八％英文拿C，他也永遠記得這個數字。很多學生寫不全廿六個英文字母，也有很多學生連最基本的加減乘除都搞不清，九九乘法表背不出來，因此除法也不能談了。

這位老師說，他們的校長募了一筆款項，請家教來幫助這些功課落後的孩子。但是無論如何幫忙，這些孩子在會考時總是會拿C的；因此很多老師都非常沮喪，覺得自己無法解決這個問題。

我國偏鄉孩子學業程度落後的現象已經存在好久了，但是政府對這個問題不太重視。政府很重視的是選票，偏遠地區的選票對政府而言是無足輕重的。

首先，我們應該知道，偏鄉孩子功課不好，乃是因為他們父母的教育程度低落，或是低收入戶。政府有照顧低收入戶的責任；他們所繳的稅很低，但是要靠政府的福利措施來維持生活。一個國家如果有眾多的低收入戶，福利支出就會相當之大，對政府的財務也是一大負擔。這些孩子因為功課不好而沒有競爭力，將來長大成人，也仍然會是低收入戶。

如果政府注意偏鄉的教育問題，就可以提高很多偏鄉孩子的競爭力，使他們脫離低收入戶，不僅不需要依靠政府的福利，而且有能力繳稅。這些孩子的生活可以得到大幅度的改善，很多企業可以因此找到有能力的員工。

偏鄉孩子也是我們的孩子，我們沒有理由不好好地照顧他們；因此，政府有絕對的責任要注意偏鄉孩子教育落後的情況。我們不能只注意財富上的差距，更應該注意教育上的差距。

去年偏鄉地區有六十八％的孩子在英文會考中拿C，博幼基金會專門幫助偏鄉孩子，其結果是，英文拿C的比例是二十四％。要知道，全國英文拿C的比例是二十五％，博幼實在是做得很好的。從這個數據可以看出，只要很認真地辦教育，我們一定可以提高偏鄉孩子的學業成就，從而使他們以後可以在社會上立足，減少國家的福利支出，增加整個國家的競爭力。

希望朝野都注意偏鄉孩子功課落後的問題，大家一起努力幫助這些孩子。政府當然要負全責，社會的善心人士也應該知道，幫助這些孩子對社會是有極大貢獻的。（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）