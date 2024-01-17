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當大陸打壓 美國插不上手…

聯合報／ 王亮／中華戰略學會資深研究員（台北市）
針對諾魯共和國宣布與我國斷交，外交部表示，我太平洋友邦帛琉共和國、馬紹爾群島共和國及吐瓦魯國，均主動以各種方式公開表達堅定維繫與中華民國邦誼的立場。圖／本報資料照片
針對諾魯共和國宣布與我國斷交，外交部表示，我太平洋友邦帛琉共和國、馬紹爾群島共和國及吐瓦魯國，均主動以各種方式公開表達堅定維繫與中華民國邦誼的立場。圖／本報資料照片

賴清德副總統當選中華民國總統，隔二天邦交國諾魯即宣布與我斷交。這是中國大陸打壓台灣工具箱中的工具之一，他們還有許多工具，目前可能仍採非軍事手段先行。我們要注意的是，大陸的手段，大部分可能是美國插不上手的。

賴副總統曾說自己是務實的台獨工作者，但是主張台獨並沒有務實的空間，只有務實的兩岸關係工作者。無論是務實的台獨工作者或台獨的自我實踐者，都與大陸堅持的九二共識毫無交集。

這次總統選舉結果，顯示台灣人民可能有逾五百萬人不認同「憲法一中」，即認知「一邊一國」，但是「維持不搞法理的台獨，但也不與對岸接觸的現狀」，將使大陸對和平解決兩岸問題可能絕望，一旦絕望，台海風險就會更加嚴峻，總統一定要讓兩岸關係有解。

兩岸關係的解方如同解聯立方程式，二個方程式都有幾個變數（決策因素），包括總統個性，意識形態、安全意識、美國的利益、大陸的利益、經貿發展、國際空間等，依領導人認知的優先順序，各變數有不同的權數，如方程式無解，雙方都須調整變數的權數或增減變數的項目。在國防外交方面，總統的個性與意識形態是最重要的決策因素，領導人須有此方面的專業與國際觀。

希望新總統能把台獨個性隱而不發，而把人民的安全、生計、國家與年輕人的發展等需求，列在兩岸方程式的變數中，且增加它們的權數，同時降低個人個性、意識形態變數的權數，與陸方溝通，促使他們也能作務實調整，使兩岸方程式有解。

我們必須了解，國家要有競爭力，兩岸關係一定要有解，國民黨主張以「憲法一中」作為解方，期望雙方能在對等尊嚴下進行協商，新任總統若不贊同，那自己就須另尋解方。要尋求解方，首先宜先降低仇中、抗中的情緒並調整話術，俾能堆疊善意培養良性互動及互信基礎，並能冷靜務實、認清局勢，才能真正走在正確的道路上。

台獨 兩岸關係 美國

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