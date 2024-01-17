美中都出招 兩岸風雨欲來

台灣選出新總統，由代表執政黨的賴清德當選，打破了政黨執政八年必輪替的魔咒，對親美的民進黨而言是一重大勝利，但是美國政府卻在隔天大動作派人來訪，而我原邦交國諾魯又隨即與大陸復交，兩岸關係似乎有風雨欲來的徵兆。

美國跨黨派資深代表團抵台後，即拜訪蔡總統及總統當選人賴清德。對台灣關切的經貿與環保等議題，並無實質回應，只一再重申美台是非正式的友好關係，希望兩岸能和平對話，反對任一方片面改變現狀。這也是拜登總統在被詢問我大選結果後，第一時間表示不支持台灣獨立的落實版，反映出美國對賴清德兩岸立場的疑慮。

其次，美方這次可說是高調來訪，目的是要讓北京知道，白宮有在風險管控，有在「介選」台灣總統當選人的國家定位，希望中共不要借題發揮、輕舉妄動，因為美國不想重蹈眾議院前議長裴洛西訪台後，解放軍開始騷擾台灣，甚至發生空飄汽球侵門踏戶之事，以免升高軍事緊張局勢。

正值我國完成大選、美方代表團訪台之際，北京再度挖角我南太平洋友邦諾魯，再次挫我國際外交士氣，目的在告訴國際，其打壓台灣不會鬆手，因為中共始終視收復台灣為民族大業，不容冒犯。中共認為台灣目前是由被中華人民共和國取代的中華民國暫時統治，是在同一軸線的歷史上發展，仍在中國的範圍內，因此其尚可容忍兩岸目前維持的現狀。

雖然賴清德多次表示「中華民國台灣」已主權獨立，無須再宣布獨立。問題是，中共視「中華民國台灣」是要剪斷臍帶，要否定過往的歷史，一切從頭開始與中國無關的歷史觀；其次，傳統獨派追求的是更改國旗、國號、國歌，成立一個全新的國家，必然無法接受「中華民國台灣」之名。以上都是賴清德未來須面對的問題

路透等外媒在選前引述我國及西方不具名國安官員的話，台灣不論誰當選總統，北京都會再次施壓，有可能進一步引發區域的緊張局勢。對於賴清德當選，中共已經調整對台統一的方式及時程，亦即縮緊對台灣執政的對象，即使是國民黨執政也不會再給予多大的空間；縮短統一的時間，藉由經濟制裁，加重外交與武力威嚇，進一步壓縮台灣的生存空間，迫使我國不要切香腸式走向實質獨立，亦須提防中共武力封鎖台海，甚至攻打台灣。

台灣是中共內政與外交的核心，就算美國介入台海甚深，也會顧忌中共的反應。現在美國與大陸都已出手，對此，新政府須謹慎以對國家發展的問題。