未能政黨輪替 關鍵少數又如何

二○二四總統選舉已經結束，雖然在野勢力無法實踐政黨輪替，但是經由這次選舉，政黨勢力或有消長。爾後隨著民眾黨的崛起，三足鼎立的情況暫時將會成為常態。這次選舉原本可以朝野兩派對決，也就是選前的藍白合與執政的民進黨一較勝負，可惜選前藍白不合，造成三黨各自拚場的結果，讓民進黨繼續執政，相信讓許多期許藍白合的人為之扼腕。

選後繼續執政的民進黨固然歡悅，但是其得票率大幅萎縮，國會也失去絕對優勢，未來政治生態將難以予取予求；而在野勢力在國會，國民黨雖居多數但並非絕對優勢，反而民眾黨的立委席次成長，成為能左右法案與政局不可小覷的力量。誠如柯主席選後的發言，民眾黨將成為國會關鍵的少數。

今後民眾黨將會在立法院利用此一優勢，獲取對自己最有利的資源，所以在該黨黨團首度對外記者會上提出四項訴求，包括建立國會聽證制度、人事同意權、審查利益迴避規範、定期公布相關經費使用等，這些要求幾乎就是執政者過去的蠻橫與弊端，民眾黨的第一砲訴求值得肯定。

不過話說回來，當初若非民眾黨反悔，今天執政的在野聯盟不是更能一展抱負？尤其透過兩黨合作，確實可發揮各自所長。可惜如今志業俱失。民眾黨雖成關鍵少數，獲得些許成長，但是相較於參與執政的功能卻遜色許多，持續壯大的機會也將遲緩，而一些年輕新秀也失去施展長才的機會。

特別是這次選前柯文哲的出爾反爾，不但讓聯盟者失去信心，也讓未來支持者失去信賴，相信這些都是白營未能考量長程戰略的結果，其影響會限制其發展前景。掌握行政資源一展抱負，或竊喜位居關鍵少數，孰優孰劣？相信當事者心知肚明。