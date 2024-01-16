天堂再轟趴 悼永遠的施主席

「永遠的主席」施明德辭世，享壽八十三歲。筆者與他幸有一面之緣，可喜可愕之事，為文紀念。

身為統獨兩極，李敖先生與施主席，則為摯友，從李敖先生始，給「叛亂犯」的施主席另番嶄新面貌。

李敖一九九五年開始「李敖笑傲江湖」電視節目，台灣民主運動方興未艾，施明德先生縱橫捭闔，李敖卻不談，獨挖苦施主席的愛情觀「不主動、不拒絕、不負責」。李大師笑容中，似露幾分欽羨？實則，不主動，魅力無窮；不拒絕，不煞風景；不負責，來者皆為優秀成熟女性，無欺瞞，不強迫。黑暗中，螢火蟲，如此閃亮、如此拉風的男人，怎不會深深地吸引眾美女？比起人欲橫流的當今台灣政壇，不知多麼高尚？

當年民進黨想擺脫「暴力」與「激進」窠臼，國會幾近三黨不過半，施主席開「大和解」風潮。小啾啾（領結）與八字鬍，西裝筆挺，呈現於台人；挑戰立院龍頭，惜因「跑票」功虧一簣，但民進黨轉型之始，乃主席所開先河。筆者猶記小時，媒體稱整容後仍落網的施主席之落魄景象，昔日「逃犯」今日「紳士」，還其本色，豈不妙哉？

此外，施主席參加立委選舉時，李敖先生惜施主席拮据，放下身段：「在好冷的天氣，伸出他好冷的老手拉票」。李敖先生的粉絲筆者恰巧甫獲投票權，見著主席正在拉票，好奇的我也上去握他的「老手」看看「冷不冷」？說不出的魅力，我的第一張立委選票，就偷偷地給了施主席，慶幸我在那個時代，能見著、能支持真正的英雄。

其後台灣政黨輪替，扁政府後期貪腐嚴重，施主席振臂一呼號召「百萬人民倒扁」；紅衫軍的突起，貪官膽寒，黎民奮起。柯文哲主席說「奪回我們的國家」不過是「美夢」，施主席卻能「改變成真」，迎來二次政黨輪替，讓正義彰顯，足耀史冊！

施主席晚年撰寫回憶錄，致力推行金馬和平，其著作等身，筆者幸有收藏；突聞噩耗，悲時代終結，歎民主淪喪。以波特萊爾詩作結：「他是沉沉落日，這顆恆星，墜落時，美不勝收，但失去了熱烈，只有滿滿的哀愁。」反貪英雄，和平舵手，願永遠的主席與戰友，在天堂裡，醇酒美人，開心轟趴！