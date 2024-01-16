戒慎面對川普式民粹強人

柯文哲在藍綠夾殺下，以「一人政黨」在總統大選中勇奪三百六十九萬票，跌破各方眼鏡，雖在候選人中仍居老三，可謂雖敗猶榮。

柯於十年前，在民進黨力挺下，以素人之姿，登上台北市長大位。四年後，在尋求連任時，雖在選前與民進黨分道揚鑣，但藉九合一大選「邊開票邊投票」混亂中，獲得部分綠營民眾策略性投票幫助，僥倖以三千多票勝出，得以擔任長達八年台北市長。但政績乏善可陳，民調長期不振，從屬意的接班人角逐台北市長，以及此次本人參加大選，在台北市得票均在三組候選人中殿後，可見施政表現未得多數台北市民肯定。

另一方面，柯在台灣許多其他地區，大選得票反而大幅超出預期，雖可解讀為「選民識人不明」，但也不能否認他受到厭惡藍綠兩黨選民相當期待。對看清他不講誠信，說話不負責又缺乏領導能力的人來說，卻大惑不解。由於柯似乎有力量在下次大選中再度攪局，值得進一步審視「柯文哲現象」。

在國際上，與柯情況相似的是美國前總統川普的崛起。川普在二○一六年以前，並無從政與競選經驗，以曾擔任熱門電視節目主持人以及億萬富翁形象，打著「局外人清理汙穢中央政府沼澤」的旗號以及各種民粹口號，一舉拿下白宮寶座。四年任內謊話連篇，施政荒腔走板，尋求連任時卻只因在幾個搖擺州以些微差距落敗，讓並不出色的拜登勝選。又在新總統就任前，意圖以各種不法手段，包括煽動國會暴亂，意圖推翻選舉結果未成，目前身陷多件被檢察官起訴的訟案中。

如此的川普，似乎聲勢應該逐漸歸於沉寂，讓歷史翻頁；不料他在共和黨即將展開的各州初選，是民調遙遙領先的候選人，而且在多項民調中勝過尋求連任的拜登，一般認為他再度當選總統的機率極大。雖然拜登不僅年邁，也無面對國內外棘手問題的解決良方，讓多數民主黨人都不樂見其尋求連任，處於弱勢；而在美國與國際領導階層中，普遍認為「德不配位」的前總統川普，在號稱「民主聖地」的美國，四年後仍能捲土重來，竟還很有勝算，讓人震驚。

川普為人狂妄，也多有傷風敗德的言行，仍能得到較為保守、包括深具影響力，而經常揭櫫道德操守高調的福音教派信徒擁護，主要原因還是他被認同能照顧支持者利益，在移民、治安、外交、大法官提名問題的主張與措施得到肯定，是美國式「不管黑貓白貓，只要是好貓」思維的寫照。

回到國內，柯文哲講話直白，批評政府往往一針見血，獲得主要是年輕人的支持，無視其市長內施政紀錄慘淡、善變失信，還相信他誇口而一再高度失真的內參民調。到大選揭曉，一如外界預測，毫無懸念的落居老三，不少柯粉仍要追隨他從「拚這一次」到「四年後一定能贏回國家」，接近宗教性的狂熱。因此柯下次大選再度出馬，而且有攪亂戰局，再度「成事不足敗事有餘」的能力，幾乎已可確定。

台灣民眾必須要戒慎以對這種「川普式民粹強人」，未雨綢繆，探究成因，尋求化解之道，否則步上美國現今選局後塵，無法選出理想領導人，將非國家社會之福。