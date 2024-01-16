科技．人文聯合講座／期許新總統：道法自然守護地球
選舉落幕了，面對二○二四，多國亦站在選舉的十字路口。在台灣，媒體強調「台積電」與「中央山脈」是台灣的護國神山，初聞似是有理，惟細想則顯得太淺層太短視。
今已邁入廿一世紀第二個廿年，以今日之科技進展，不只一日千里，幾乎是一日萬里。惟再回顧人類文明發展，一五○萬年前的「奥度灣文化」早已發光，亦隨人類及生物不斷演化。
人類生理演化結構與科技進化之時間序截然不同。一千年前，人類文明進化已達一極峰（Climax）。亦即科技之進展必須與人類文明平行深化，方能為地球創造更高福祉。
日前，美國賓州大學設計院長Dr. Frederick Steiner訪台，並於多校演講，也拜訪了蔣萬安市長及專業界之跨域校友。他不以專業技術為演講核心，反特別提及面對後疫情、氣候變遷、天然災害、戰爭與人口成長（二○二四年底將屆八十億）…此全球性之威脅與課題，引發人類勢必「放眼全球，在地行動」（Think globally & Act locally）。
半導體技術再精進，其廠址亦可能受地震、洪泛、戰爭…等威脅。除了科技，人類生存仍必須回歸與土地鏈結對話。他特別強調「安全、健康、福祉」是所有決策者以及專業者必須承諾的責任與義務。沒有健康之身心靈、安全的棲所與糧食，人類不會「快樂」。他甚至認為，美國憲法保障人民之成功繁榮（Prosperity），被曲解為追求富裕，也間接造成其碳排名列世界前茅。
再回首工業革命前全球人口與大地關係，森林、綠地、鄉野、農村、清澈的溪流、海洋，以及可再生的「自然資源」。今日以科技導向引導之新生活型態亦非ＡＩ能滿足一切。廣義健康的地球其實涵蓋了健康的空氣、土壤、水源。而不斷擴張的「綠能」科技亦只能解決部分問題。ＣＯＰ28各國仍對降低「石化燃料」之應用沒有共識，此亦回歸到世界淨土何在？
有人問，為何不論及「Wealth／富足」？其實當擁有了健康、安全與福祉後，人類自然而然將朝向共富（Commonwealth），包括土地資源有生產及再生循環的地力，這似乎正是廣義的「富足」。
為了回應氣候變遷，科學家們開始培育抗旱、耐水、耐鹽、耐高溫…之各種品種，研發結合灌溉系統之微型水力發電；向老祖宗學習如何用簡易微型設備收集太陽能；如何收集大氣中之天然露水，即使在沙漠亦有微型水資源收集系統…這些均是廣義的「農業」。而「護國神山」將不會也不應只是一枝獨秀。如果決策者、人民對整體生態系統不求甚解依然無知，投入再多的科技建設經費，亦只是杯水車薪。
美國生態大師Ian McHarg的《Design With Nature》出版屆五十四年，今年將在台北展出全球廿五個跨國跨域代表案例「Design With Nature Now」，而回歸新世紀以環境生態為本之農業進化精髓，「道法自然」才是正軌！（作者為中國文化大學景觀學系主任）
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