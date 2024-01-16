科技．人文聯合講座／期許新總統：道法自然守護地球

郭瓊瑩 選舉落幕了，面對二○二四，多國亦站在選舉的十字路口。在台灣，媒體強調「台積電」與「中央山脈」是台灣的護國神山，初聞似是有理，惟細想則顯得太淺層太短視。

今已邁入廿一世紀第二個廿年，以今日之科技進展，不只一日千里，幾乎是一日萬里。惟再回顧人類文明發展，一五○萬年前的「奥度灣文化」早已發光，亦隨人類及生物不斷演化。

人類生理演化結構與科技進化之時間序截然不同。一千年前，人類文明進化已達一極峰（Climax）。亦即科技之進展必須與人類文明平行深化，方能為地球創造更高福祉。

Dr. Frederick Steiner在演講中特別強調人類仍必須嚴肅面對都市化氣候變遷與生物多樣減損之共同危機。郭瓊瑩／攝 日前，美國賓州大學設計院長Dr. Frederick Steiner訪台，並於多校演講，也拜訪了蔣萬安市長及專業界之跨域校友。他不以專業技術為演講核心，反特別提及面對後疫情、氣候變遷、天然災害、戰爭與人口成長（二○二四年底將屆八十億）…此全球性之威脅與課題，引發人類勢必「放眼全球，在地行動」（Think globally & Act locally）。

半導體技術再精進，其廠址亦可能受地震、洪泛、戰爭…等威脅。除了科技，人類生存仍必須回歸與土地鏈結對話。他特別強調「安全、健康、福祉」是所有決策者以及專業者必須承諾的責任與義務。沒有健康之身心靈、安全的棲所與糧食，人類不會「快樂」。他甚至認為，美國憲法保障人民之成功繁榮（Prosperity），被曲解為追求富裕，也間接造成其碳排名列世界前茅。

人類為求生存，太陽能與露／霧得以運用低耗能之傳統智慧收集天然能源，而此亦有助於新世紀不同物候區低碳智慧農業之進化。郭瓊瑩／攝

再回首工業革命前全球人口與大地關係，森林、綠地、鄉野、農村、清澈的溪流、海洋，以及可再生的「自然資源」。今日以科技導向引導之新生活型態亦非ＡＩ能滿足一切。廣義健康的地球其實涵蓋了健康的空氣、土壤、水源。而不斷擴張的「綠能」科技亦只能解決部分問題。ＣＯＰ28各國仍對降低「石化燃料」之應用沒有共識，此亦回歸到世界淨土何在？

有人問，為何不論及「Wealth／富足」？其實當擁有了健康、安全與福祉後，人類自然而然將朝向共富（Commonwealth），包括土地資源有生產及再生循環的地力，這似乎正是廣義的「富足」。

地震、洪泛、乾旱‧‧‧等極端天然災害是所有人類必須面對之不可預期威脅。郭瓊瑩／攝

為了回應氣候變遷，科學家們開始培育抗旱、耐水、耐鹽、耐高溫…之各種品種，研發結合灌溉系統之微型水力發電；向老祖宗學習如何用簡易微型設備收集太陽能；如何收集大氣中之天然露水，即使在沙漠亦有微型水資源收集系統…這些均是廣義的「農業」。而「護國神山」將不會也不應只是一枝獨秀。如果決策者、人民對整體生態系統不求甚解依然無知，投入再多的科技建設經費，亦只是杯水車薪。

美國生態大師Ian McHarg的《Design With Nature》出版屆五十四年，今年將在台北展出全球廿五個跨國跨域代表案例「Design With Nature Now」，而回歸新世紀以環境生態為本之農業進化精髓，「道法自然」才是正軌！（作者為中國文化大學景觀學系主任）