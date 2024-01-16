陸明確九二共識內涵 賴別誤判加劇兩岸衝突

民進黨賴蕭配競選用了貓和狗的圖案，恰好表明賴清德和蔡英文不同路線主張的結合。

據說狗對貓示好的時候會抬前爪和搖尾巴，而貓卻認為是危險的信號，因為誤判導致衝突。兩岸間本就有立場差異，若因為誤判而誤解，只會進一步加劇衝突。

賴清德此前明確表達過其立場，但即使在三一八太陽花事件後，身為台南市長的他仍訪問上海，當面說出「台獨」；他還表示，兩岸應該「合作取代對抗，交流取代圍堵」。雖然目前已將「合作」改成了「對話」。

賴清德在當選後的國際記者會中，兩次直稱「中國」；卻在隨後和蔡英文一起面對支持群眾時稱呼「對岸」。筆者只能期望，這或許是經過提醒後的修正。

其實對兩岸關係，賴清德在去年四月出席辜寬敏紀念會時，就大膽借用辜提出的「兄弟之邦」作為兩岸關係的主張。用「邦」而非「國」，如同「九二共識」一樣存有模糊的空間，端看如何解讀。

大陸台辦在選前就稱賴蕭「獨上加獨」，選後回應「堅持體現一個中國原則的『九二共識』」，與二○二二年二十大報告中「堅持一個中國原則和『九二共識』」將兩名詞並列不同，直接將「九二共識」的內涵明確。選舉前後的表述，應是對賴沒有任何期待。

陳水扁任內初期曾提出過兩岸「統合」，後期面對「紅衫軍」倒扁，急速倒向獨派；蔡英文也曾有「未完成的答卷」，但是二○一八年藍軍於地方選舉大勝後，蔡卻以「芒果乾」逆轉、延續執政。

從權力鬥爭來看，如果賴清德面對內部鬥爭的壓力，可能更加極端而非趨向中間。

除了台灣內部以及兩岸之間的角力，美國眾議長已表示將派團來台，美國兩黨競爭已將台灣做為舞台，台灣不得不被迫捲入。悲觀的未來，只能寄望各方以智慧管控衝突了。