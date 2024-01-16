諾魯斷交 北京對賴起手式

總統大選甫結束，民進黨賴清德贏得最後的勝利。正當各方觀察家密切注意未來民進黨續執政下的兩岸關係走向時，台灣在南太平洋的邦交國諾魯突如其來與我斷絕邦交關係。這無疑是對未來的賴政府打了一計重拳。一般認為，北京對於賴清德當選，將朝「經濟制裁」與「外交脅迫」的方向逐步推進。雖然賴清德的台獨色彩濃厚，但北京仍會觀察賴清德在就職典禮前後的態勢，再採取相關行動。那為何諾魯會選擇在這個時機與台灣斷交呢？

首先，美中地緣政治是相當重要的解釋框架。就美中兩強來說，南太平洋地區無論是漁業或海底資源的經濟潛力，抑或是其地理位置上作為軍事要地，都具有兵家必爭的戰略重要性。因此，為了反制中國持續介入島國外交，美國致力協助台灣在此區域鞏固邦交國。華盛頓近年大幅改善於太平洋島國安全合作策略，積極與馬紹爾群島、帛琉與密克羅尼西亞聯邦商討延長「自由聯合協定」（Compact of Free Association, COFA），用以來穩定美軍與「自由聯繫邦」之間的關係。

但北京也不是省油的燈。隨著擴大其在太平洋地區的影響力，中國開始爭取與太平洋島國結盟，此舉進一步造成兩岸在島國的外交攻防戰。我國在南太平洋僅剩的四個邦交國中，除了這次與我斷交的諾魯外，馬紹爾群島與帛琉的邦交相對較穩。諾魯在過去兩次與我斷交後又復交，展現因其國內政局不穩所導致的外交型態。北京這次趁新任總統亞定上任兩個月，即大手筆外交援助挖走我友邦。賴清德政府還未上任，就以外交戰作為起手式，可見北京對賴清德的外交與兩岸政策，早有定見。

其次，美台之間的緊密聯繫，是北京對於賴清德最大的隱憂。早在大選前幾日，華盛頓已經宣布將在選後派遣官員來台訪問。果不其然，日前由前國家安全顧問哈德利與前副國務卿史坦柏格，在美國在台協會主席羅森柏格的陪同下，來台拜會蔡英文與賴清德。除了確保美方在「維持現狀」與「一個中國政策」下，台海沒有進入戰爭風險的本錢外，最主要還是與賴清德建立溝通管道。

但這一切在北京眼裡，似乎代表賴清德上任後「扈從」美國的政策昭然若揭。在政治學「合作論」的理論基礎上，諾魯斷交可看作是「以牙還牙」、「以眼還眼」的策略選擇。簡言之，賴清德連就職演說都還沒草擬，美方迫不及待地派員來台。諾魯斷交其實隱含北京對於美方之不滿，還有對賴清德一直無法擺脫的台獨色彩。與其說諾魯斷交是突襲，不如說這是北京對於賴清德「台獨金孫」、「前進白宮」與「中華民國憲法是災難」的進一步挑戰。

這次諾魯的斷交，其實預告在賴清德政府執政下，兩岸關係將進入深水區。過去來自北京的軍事威嚇已經成為新常態，未來北京將持續在外交與經貿上以「硬的更硬、軟的更軟」兩手策略，逼迫民進黨政府對話。賴清德面對支持他的四成選民，基本上並不會放低身段，反而會加大對抗北京的力度，因此兩岸將不會有和平對話管道。那岌岌可危的經貿連結，也可能會在不斷上升的敵意螺旋中，逐漸消弭脫鉤。若真如此，自由主義倡導的永久和平，在兩岸間將成為遙不可及的夢想。