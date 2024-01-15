務實彈性因應，避免兩岸經貿風暴

大選結果已揭曉，接下來的執政團隊，將面對更為複雜的兩岸關係。首當其衝，是大陸對台經貿政策的限縮。

日前，大陸商務部指稱，由於我政府仍未取消對大陸的貿易限制，因此繼公布對台貿易障礙調查結果、取消十二項石化產品關稅優惠後，預告將取消機械、紡織、汽車零組件等ＥＣＦＡ關稅減讓。一般認為，在兩岸仍存在高度歧見、且各自堅持下，陸方將逐步加大對台貿易制裁。

近年來，由於國際需求的放緩，以及西方「去風險化」戰略的推動，歐美品牌廠商開始加大生產基地的轉移，即便大陸新能源汽車、鋰電池、太陽能電池等所謂「新三樣」出口大增，但大陸外貿仍呈現衰退趨勢，以美元計，去年就有八個月出口金額呈現衰退，全年出口甚至衰退四點六％，創下二○一六年以來的最低紀錄。基於此，大陸一方面調整外貿結構，並提升出口產品附加價值；另一方面，則著力於擴大內需，以期透過雙循環重新找回大陸經濟的動能。

在此前提下，以及以美國為主西方抗中力道的加強，對大陸來說，穩定的兩岸關係基本上最符合其利益；因此，即使兩岸關係低盪，但大陸仍一再出台各類「惠台」政策，一方面是避免台海問題擴大成中美衝突；另一方面，則希望藉由台灣產業的能量，加速其產業的升級轉型。然而，和過去不同的是，大陸對台政策的施為，將更多考慮自身發展狀況及兩岸的動態關係。

也就是說，隨著大陸產業結構調整的加快，大陸對台的經貿政策將會朝向以下三個方向推進：首先，加速進口替代。在兩岸經貿方面，大陸將逐步以投資取代貿易；因此未來對以大陸為主要市場的台灣企業來說，除非產品具有不可取代性，否則勢必加速在地化布局才有機會搶占大陸市場。其次，引導產業群聚。大陸將透過優惠政策，加大對台灣企業磁吸力道，並促使台商往特定區域群聚，例如海峽兩岸產業合作區、各地自貿試驗區等。最後，強化挑商選資。基於「高質量發展」與「自主創新」，大陸將對具研發能力、擁有高新技術的特定產業，提供更多政府資源及市場機會，促使其持續布局大陸。亦即低附加價值或技術門檻不高的台商，將面臨升級轉型，甚或轉移撤離的壓力。

基於上述原因，可以預料：大陸對台貿易讓利的必要性已逐漸降低、空間也愈來愈小。因而近年來大陸不少鷹派論者認為應直接終止ＥＣＦＡ，甚至推動所謂的窮台策略，但大陸當局為維繫兩岸經貿臍帶，迄今仍未放棄兩岸重新互動的可能。雖然不可諱言，對大陸來說，兩岸脫鉤斷鏈絕對是兩敗俱傷的雙輸；但問題是：誰的損失較大？答案不言可喻。因此，在大陸仍是台灣最大出口市場、最大投資地區的前提下，如果政府仍堅持既有的意識形態，不以務實思維、彈性作法因應，則台灣勢必迎來接下來一波波的經貿風暴！