藍白互撕 柯文哲為綠白合鋪路？

隨著大選落幕，另一齣熱門大戲準備上映；第十一屆立法委員即將於二月一日報到，屆時將舉行立法院正副院長選舉。此次民眾黨除了在政黨輪替當中扮演了失敗的關鍵少數以外，也在立法院當中成為左右國會的關鍵少數。雖有支持者期待看到韓國瑜當選立法院長、黃國昌當選副院長的狀況，然而就民眾黨近期言論和該黨立委背景，或許藍白合無法順利上演，下一幕接替的將是綠白合大戲。

民眾黨在本次大選中成功將民進黨送進總統府，史無前例的第三任期，這般偉業，功勞肯定不小；而做為執政黨，民進黨勢必有辦法端出比國民黨更好的條件；賴清德當選少數總統，勢必要與國民黨搶奪關鍵票數，組成泛綠聯盟好站穩腳步。

其次，民眾黨依靠的是年輕支持者，其有一定比例是源自太陽花及後續運動當中反對國民黨的黃國昌勢力，若在立院達成藍白合，對支持者會無法交代，何況藍白合後國民黨打柯力度不大，但民眾黨卻沒在客氣，不斷攻擊國民黨。

第三，如黃珊珊實際受過民進黨禮讓，其兄也受蔡英文恩惠，如今弊案疑雲，國民黨要查，黃珊珊可以接受嗎？又如陳昭姿獨派立場鮮明，甚至於十四日受訪表示個人傾向綠營較多；而黃國昌多次嗆聲韓國瑜，柯文哲在上次總統大選也背棄韓國瑜，不斷嘲諷韓為草包。這樣的狀況，國民黨即便成為最大黨也難推動藍白合，更遑論選舉最後幾天，柯文哲說「只要是講得有道理，我們就會跟他合作，不會太注重於政黨的分別」。

二○二四大選，遠看為藍白合荒謬戲碼，近看或許是綠白合的前戲，雖然一切都得等到二月立法院長選舉見真章，然而此時便可看出柯文哲的反覆。對於國民黨來說，最大的問題仍是在經歷了柯文哲多次轉變反悔，其支持者們反而更加死心塌地的追隨柯，因此如果綠白合成真，即便與柯文哲的競選理由背道而馳，卻仍可獲得支持者的歡迎。

對於柯文哲的支持者們，綠白合高於藍白合或許也毫無懸念，畢竟在藍白合的六點協議和君悅大戲中，民眾黨已將支持者們完全洗腦，千錯萬錯都是國民黨的錯，唯有「柯學」理性務實才是真理。