請讓孩子免於戰爭恐懼

總統選舉落幕了，但選前因國家級警報在教室內引起的恐慌和討論，依然歷歷在目。希望新總統，能以最大智慧和作為保護中華民國，別讓孩子生活在擔憂戰爭的恐懼裡。

警報當天我在高二上著經濟學進出口理論的圖形，同學們正專心了解為何開放貿易對進出口國都有著更大貿易利益，忽然人人的手機警報聲大響，同學們都拿出手機查看。

我錯愕地問：「是有大地震嗎？」學生卻很安靜地查看訊息不回答。我說：「怎麼了？」有人說：「是國家級警報，有中國的衛星飛過我們上空，要我們小心。」另一位說：「難道是飛彈嗎？是假的衛星嗎？」正討論時，第二次的警報聲又響起了。有人問：「老師，我們是要打仗了嗎？」還有人大聲問：「老師，現在我們是要躲去哪裡啊？」其實，我回答不出來，因為我也開始緊張…。

我心裡想的是，若真有什麼空襲的危險，我該怎麼保護學生？如何讓他們平安回到父母身邊？我甚至想到自己九十多歲的父親當年高中年紀離家時，就是和老師同學們一起躲警報和戰事，而一別就是四十多年後回鄉為父母掃墳的悲痛。

之後，學生比平常安靜許多。我試圖重新講經濟學的圖形，大家仍滿臉嚴肅地滑著手機，或若有所思地呆看黑板。我知道，他們剛經歷了生平第一次以為「台海要戰爭了」的恐懼。

我乾脆放下課本，讓他們聊一下在想什麼。有人問：「老師，如果開戰我們會打贏嗎？」馬上有同學回答：「怎麼可能！他們人那麼多，軍事又很強。」也有人問：「那我們要上戰場嗎？」我問他們：「你們想嗎？」所有人都沉默了，有些人用力地搖著頭。

氣氛有些沉重，我說我們都沒有經歷戰爭的經驗，即使從俄烏戰爭、以哈衝突的報導和畫面中，都很難想像在當中人民內心經歷的恐懼。我問他們家裡有沒有曾經歷過戰爭的長輩？我說自己的父親學生時代經歷戰爭，即使到九十歲時，還會因作了逃難躲飛彈的噩夢而驚醒。剛剛的警報響起已讓我們有些驚嚇了，更何況是真正發生戰爭啊…。

凝結沉重的教室氛圍，讓我決定繼續上進出口貿易理論，讓學生思考由經濟帶來和平的希望。我問：「什麼國際組織是台灣和中國都一起加入的、平起平坐的？」他們指著課本說：「ＷＴＯ！」我說，「是的！世界貿易組織是兩岸共同對話及參與的平台，我們都要依循ＷＴＯ的精神，以貿易互惠的方式合作。當國際社會在經濟體中更緊密地合作及連結時，才能化解政治僵局，進而尋求和平雙贏。這就是為什麼我們需要了解經濟學的重要！我們來繼續看看這張進出口貿易圖形吧！」同學們表情稍稍放鬆，於是我們一起上完了這堂被國家級警報驚嚇過後的公民課。

事後雖然國防部向國人道歉了，總統選舉也順利落幕了；但那堂課中學生們的表情和眼神，卻一直停留在我心中。

希望新總統，一定要用最安全、穩定又平安的方式保護中華民國，讓我們的孩子遠離戰爭的恐懼。這需要集思廣益的創意加上智慧，絕不可拿孩子們當砲灰，成為硬碰硬的賭注，祈求天佑中華民國！