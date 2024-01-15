科技．人文聯合講座／脆弱的新三國演義

周韻采 根據「全民查假會社」（Taiwan Society for Targeting Misinformation; tstm.tw）剛出爐的民調評比結果顯示，十五家封關民調中以聯合報一月二日公布的最準。以扣除未表態率後換算的支持度對比各候選人實際得票率為評比標準，聯合報預測三組人馬誤差總和僅○點五％，依序為ＴＶＢＳ（三點六一％）、鋒燦傳媒（三點九四％）及台灣民意基金會（四點八七％）。而最不準的民調由民眾黨的內參（求真）民調奪魁，誤差總和高達十六點一五％，國民黨的內參（十方）民調亦有七點七六％的誤差總和，製造大選許多聲量的美麗島電子報，誤差總和也達八點四％，皆屬評比後段班。

這結果顯示老字號且長期執行的民調單位還是值得信賴的，而內參民調若對外公布，確認只有文宣功能。若說民眾黨民調是沒穿褲子滿街跑，國民黨民調大概是褲子只穿一半，兩者五十步笑百步。

識者或謂封關民調準會不會是瞎貓碰到死耗子，封關後仍有事件左右選情，卻無法估計？我們從後設的選票構成分析：民眾黨不分區原始得票率為廿二點○七％，恰恰是四年前民眾黨、時代力量與台灣基進黨的總和（廿二點一三％），也就是第三勢力在立法院應是穩固的二成。其次，柯Ｐ的三六九萬票分布應包含賴較蔡二○二○年短少的二五九萬，加侯較韓減少的八十三萬，再加原宋楚瑜二○二○年的六十萬，最後減去較二○二○年少的卅五萬未投票數（等於三六七萬票）。這顯示在有選擇時，第三勢力亦占據二成五的政治板塊。板塊結構一旦成形，例如藍白合破局，個別事件如「飛彈」簡訊、馬英九專訪及郭台銘拒表態等，影響有限。

分割政治版圖讓我們更清楚評斷最後十天內，誰在做錯誤的掙扎？既然藍只占柯粉的三分之一，操作棄保徒勞無功，反而應回防基本盤，激出最高投票率。就此，「信習論」雖對中間選民是毒藥，但綠攻擊時，若順勢操作「說真話卻被鞭笞」的委屈，或可激起藍營心中的憤慨；正如同綠發「飛彈」簡訊，不是爭取中間選民，而是在鞏固基本盤。

選舉結果讓三黨表面「維持現狀」，然國民黨與民眾黨未來四年各自有發展隱憂。年輕世代對國民黨的印象已被洗腦成「親中」，雖因烏克蘭及加薩戰爭，理解民進黨挑釁大陸的做法不可取，但仍不喜歡國民黨「對中國卑躬屈膝」（柯Ｐ語）。柯Ｐ兩岸模糊不清的言語，反而讓選民自動帶入對中國「不統、不獨」的安全距離。故其對民進黨施政不滿時，他們的替代選擇是第三勢力。國民黨若一直無法對美國及外媒摘掉紅帽子，往後的總統大選將一直受美中角力箝制，且從三分之一的選票基礎上打選戰，幾乎沒有單獨勝選的可能。

民眾黨不分區立委票較柯Ｐ總統票少了六十五萬票，區域立委除中一選區蔡壁如因藍白合而高票飲恨外，其餘候選人得票率皆未破二成，再加上二○二二年黃珊珊在北市慘敗，顯示柯Ｐ的票甚難移轉給他人。民眾黨就是柯粉俱樂部，其壽命端看柯Ｐ人氣能維持多久。而所有巨星也都有遲暮的一天，不是嗎？（作者為元智大學資訊管理學系教授）