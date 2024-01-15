「務實台獨」衝擊兩岸 應避免對撞

新一屆總統大選結果，一如選前民調所呈現，六成主張「下架民進黨」民意最終因藍白合破局，致獲得四成選票的賴蕭配當選。總統當選人賴清德曾因主張務實台獨、台灣不是中國一部分、兩岸關係是國際關係及默認台灣人不是中國人說法，衝擊台灣既有兩岸政策論述與路線，恐形成民選總統以來兩岸局勢最為嚴峻及兵凶戰危之風險。

賴蕭配當選對兩岸關係影響，首要是大陸認為要面對是雙獨政權，其「務實台獨」遠比蔡「維持現狀」更為激進，大陸可能採取因應策略：一、且行且走，端視中美關係互動、美對中競爭是否大於合作；也端看賴勝選後至就職演說的兩岸論述是否釋出政治善意。二、外交壓制、軍事威懾及經濟制裁力度愈來愈大，愈來愈採取單向融合，比蔡英文時期更為嚴厲。三、反獨武統機率增加，融合和統可能性趨小，兩岸關係全面倒退、衝擊加劇。

檢視後蔡英文時代兩岸論述及路線形成，賴清德一再重申其為「務實台獨工作者」；為尋求蔡英文支持，也一再宣稱遵循蔡之「維持現狀」兩岸路線，及宣稱「兩岸互不隸屬」。遵循蔡英文路線固然可維持低限度冷和平，但卻無助於改善兩岸關係及重啟協商對話之門。

賴清德善用概念內涵轉移方式，模糊化、等同化原本相衝突的概念內涵，例如「務實台獨」等於「台灣主權獨立」、「中華民國主權獨立」；標籤化「九二共識」等同於「一國兩制」。而國民黨主張「九二共識」、反對「一國兩制」，則被賴反轉成支持「一國兩制」之「親中賣台」政黨。在此前提下，無論國民黨提出任何創新兩岸政策主張，皆被一再標籤化與汙名化。

賴清德批判一中原則帶來戰爭，宣稱「中華民國（憲法）是災難」，批判陸配擔任不分區立委衝擊國家安全。賴的兩岸論述具顛覆性、斷裂式、分化效應。其當選成為少數總統，未能凝聚台灣共識，反可能導致政黨互信降低、族群分化及國家認同分歧。

尤其賴重新界定務實台獨涵義，稱台灣已經是主權獨立國家，沒有宣布獨立及變更國號必要性；這樣將務實台獨等同台灣主權獨立，再等同中華民國，使中華民國從「中國之國」蛻變為「台灣之國」，從而失去兩岸互動之緩衝空間。

賴清德既然當選新總統，整合國家社會責無旁貸。面臨即將對撞的兩岸關係，應管控分歧進行危機管理，表達政治善意。例如過去曾提的「親中愛台論」、「廢除民進黨黨綱也不是問題」、「接受九二共識也不是問題」，及接受美方學者葛來儀等人建議適度凍結和處理台獨黨綱。

建議新總統察納雅言，邀請反對黨、社會賢達及學者專家，針對兩岸此種高度敏感政治議題，就職後盡速召開國是會議商議應對共識及策略。也衷心期盼新總統多講中華民國是主權獨立國家，少講務實台獨；可以多談台灣是中華民國一部分，少談台灣不是中國一部分；多講兩岸人民同屬中華民族，少講台灣人不是中國人。