賴勝 別解讀為兩岸關係公投

二○二四年大選落幕，民進黨的賴清德與蕭美琴組合以四成得票率贏得總統大選，立法院則出現國民黨、民進黨與民眾黨的「三黨不過半」，並可能形成「朝小野大」的格局。針對大選後的兩岸關係，我們有以下看法：

首先，由於這是在美中戰略競爭以及包括俄烏戰爭等重大國際紛爭後的一場選舉，不少國際媒體將選舉結果解讀為台灣民眾支持民進黨持續執政以對抗中共。但二○二○年大選主軸「亡國感」在此次選舉大為淡化，最主要議題還是選票結構的政黨結盟、候選人特質以及內政議題，不應輕易解讀為民眾對兩岸關係的「公投」，更何況勝選的組合僅獲四成支持。而賴副總統在國際記者會提及的「台灣人民用行動成功抵禦外部勢力的介入」以及「民主與威權的選擇」，與對岸不少人士的過度解讀也是相同道理。

其次，由於中共早已對賴清德定性為「不折不扣的台獨分子」，另將賴蕭配界定為「獨上加獨」，首次在選前就將我國總統候選人「定性」，也因此，對未來新政府的觀察，由「五二○就職演說」提前至「勝選感言」。賴副總統在當選後的國際記者會中雖提及中華民國的憲政體制、和平穩定、維持現狀、交流與對話等，看似放軟身段，但對北京而言，應該是不滿意的，主要是通篇以「中國」稱對岸、將過去八年兩岸關係總結為蔡總統釋放善意而中共不予回應，以及前述將選舉結果視為抵禦外部勢力介入等，相較於二○一六年蔡英文總統的勝選感言，顯然離北京更遠。

再者，對岸國台辦與外交部都已發出聲明，有幾項值得關注：一、在兩岸關係的本質方面，國台辦提及「台灣是中國的台灣」，外交部則是「台灣問題是中國的內政」，顯然空間愈來愈窄。二、在兩岸政治定位方面，國台辦提及「體現一個中國原則的九二共識」，比過去的「一中原則和九二共識」更加緊縮；外交部更直接提到「一個中國原則是維護台海和平穩定的定海神針」，連「九二共識」都不提了，從稍加模糊又回到戰略清晰。三、國台辦或外交部的聲明，都不脫反獨、促統、促融、反對外部勢力干涉等論調，似乎中共尚未完全拍板要如何回應此選舉結果，主要還是「少數總統」與「朝小野大」代表的兩岸關係意涵，得仔細拿捏，以免釋放錯誤訊號。這也代表國台辦與外交部聲明僅是「前菜」，我們須謹慎因應。

最後，此次大選已遠非我們自己的選舉，而是涉及美中關係發展。雖然美中有分歧，但在管控台海軍事風險是有共識的，此從去年十一月「拜習會」及隨後的發展即可看出。拜登政府絕不希望在今年十一月美國大選前兩岸關係有所差池，避免來自川普更強硬的挑戰。因此拜登總統重申不支持台獨，國務卿布林肯則重申美國的「一中政策」，訴諸的對象都是中共當局，可見美方在可能引發台海危機的議題上極為謹慎，也因此派遣跨黨派高階代表團訪台。

在外有美中戰略競爭、俄烏與以哈等戰爭未歇、各國大選頻繁所可能帶來的內部政治競爭與外交的連動，在內則有少數總統與立委三黨不過半所產生的攻防與政治效應，現任的蔡總統與即將繼任的賴總統、國安團隊都應更加著重專業性與連續性，以因應可能的變局，確保台灣安全與台海和平。