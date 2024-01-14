老黨少願景 白營竄起

觀察台灣選情的美國智庫在投票日前表示，此次台灣選舉是廿年來最難預測的一次。的確，自從二○○四年詭譎的兩顆子彈以來，總統選情便很少如此變幻難測。

傳聞選前一個月的選舉賭盤，對賴蕭當選機率充滿信心，賴蕭必須領先八十萬票以上才能算贏；但年底差距已縮小到五十萬票；投票前一周則再縮減為卅萬票。顯然，賭客判斷侯趙聲勢逐漸轉強，甚至不排除最後翻盤的可能。

選舉結果顯示，藍營最終還是未能翻轉頹勢，這或許與國民黨不擅於打三腳督的選戰有關。

簡單多數的選舉制必然形成兩黨對決，早已是政治學者的普遍認知。此一選制下第三黨既不容易存活，卻還敢於出面挑戰，必然因為執政黨不得人心，且最大在野黨也難以獲得民眾信任，讓第三黨覺得有機可乘。由於第三黨缺乏執政實績，就算獲得相當比例的支持，支持者也必然較為游移與缺乏自信，這使得領導人在黨的發展上扮演關鍵角色。

面對第三黨來勢洶洶的挑戰，最大在野黨的最佳戰略，便是高調宣揚政策差異，與執政黨直球對決，並極力爭取社會各階層的認同；對第三黨則必須嚴格質疑其有限的行政經驗與領導人風格，讓向心力薄弱的支持者產生懷疑。

民進黨執政八年，施政出現不少弊端，但這並不代表國民黨只要揭弊便可取而代之。因為無論原因為何，民進黨執政後股市指數確實翻了一倍，出口成長也有七成五，蔡英文民眾滿意度在選前因此得以維持四成。由於選民投票乃著眼於未來，面對執政者提出的數據，挑戰者只能以具體政策論述，證明換黨後可以帶給人民更好的生活。

然而，國民黨似乎認為揭弊與質疑人品便已足夠，故整個選戰文宣集中於執政弊端、對手的台獨傾向及非法違建。偶有零散的政策主張，卻缺乏大選常見的「國政白皮書」，及「國政顧問團」為政策背書。國民黨當初失去政權就是因不獲民眾信任，現今只想依靠批判當道重新執政，當然不夠，尤其當民眾還存在另一種選擇時。

以執政黨候選人的人格瑕疵為選戰主軸，國民黨無形中幫助了第三黨的柯文哲。兩任市長並沒有太多可以著墨的政績，但論人品，短暫的從政經驗卻足夠凸顯柯的勤奮與廉潔。尤其國民黨從開始便不切實際的希望形成藍白合，選戰末期甚至強烈暗示棄保，故而戰略上避免批判民眾黨。把柯晾在一邊固然滿足了大黨的傲慢，卻也讓柯避免嚴格檢驗。國民黨如果能多談政策，民眾黨後勤不足的窘態便容易顯現；當兩個老黨少談願景，選民便自然將目光轉向新興的第三黨。柯文哲的選票能夠直逼三成，顯然與國民黨的選戰策略相關。

由於總統選戰缺乏政策論辯，立委不分區政黨票便難免受到影響。當政黨沒有明確而堅定的政策藍圖，或者沒有能力實現政策主張，投政黨票便無形認可該黨的不分區是職位分贓。大黨透過組織動員與傳統形象，影響或許較小，但政黨若以個人形象鵲起，則選民分裂投票的情形便容易出現。這是為何民眾黨在不分區政黨的得票比率遠低於阿北的得票率；而國、民兩黨的政黨票，卻又能接近總統的得票率。（作者為中美文經協會理事）