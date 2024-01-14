藍綠該警惕 世代交替

競爭激烈的二○二四年大選甫落幕，民進黨在三足鼎立之下，成為我國民主化以來首次由現任的副總統，成功勝選。不過，相較於八年前的完全執政，民進黨無法在立法院單獨掌握過半的席次，因此，選後經過立法院開議，到五月總統就職以前，政黨之間的合縱連橫，是否牽動選後的政治版圖變化，頗值得關注。

首先，民眾黨在立法院所獲得的席次，應該是我國自從二○○八年以來國會席次減半成為一一三席以後，第三大政黨獲得席次最關鍵的，其主要歸功於其黨主席柯文哲的號召讓不分區立委的得票能夠穩住所致。在國會沒有任何政黨獨力過半的情況下，民眾黨成為立法院最重要的第三勢力，其選後意向動見觀瞻。

如果民進黨願意與柯文哲主席分享權力，籌組聯合政府，對於民眾黨的黨內人才來說，是一個不錯的磨練以及發揮的機會。不過，兩黨選前似乎並沒有一定的默契，選舉期間，民眾黨對民進黨過去執政也多所批評，這個選項是否存在，頗令人質疑。

其次，則是民眾黨願意與國民黨合作，變成在野監督聯盟，持續監督民進黨的執政。選前「藍白合」因故破局，但是在選舉期間，國民黨多次釋出雙方合作的善意，因此，選後也許先從立法院的正副院長合作，如同二○○四年的國親合作，由雙方同時出任正副院長，在國會中好好監督執政黨，這對民眾黨來說，不失為另外一個發展的契機，讓國會的監督成為另外一個重要舞台，有助於其繼續成長茁壯。

當然，從過去的民調分析可以發現：民眾黨的支持者以四十歲以下的年輕人為主，這些民眾，除了首投族之外，在過去兩次總統選舉的投票率遠較其他年齡層為低，此次可以成功動員，顯示年輕選民對民眾黨的理念具有一定的黏著度，民眾黨若是能夠適當表現，應可持續號召其支持者，在不同選舉中展現其忠誠。

相對來說，如果「厭惡藍綠惡鬥」是號召民眾黨支持者的原因，則老牌的國民黨以及此次在總統以及立院選舉席次無法過半的民進黨，也應該深刻反省。兩個老牌政黨對年輕選民的號召力不再，未來若不能痛定思痛，改變各自的政黨形象或是主張，是否會在世代交替的浪潮下，成為「歷史」，相當值得關切。特別是總統選舉得票未能過半，且可能處在行政與立法「分立政府」之下的民進黨，應深刻檢討過去執政八年的缺失，以公開透明的程序，檢視競選期間在野黨抨擊的弊端，並放棄個人意識形態，以臨淵履薄的審慎心態面對選民訴求，才應該是我國民主政治健全發展的重要關鍵。（作者為政治大學選研中心特聘研究員暨政治學系教授兼主任）