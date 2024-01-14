星期透視／大選透露的嚴峻訊息

這次大選的結果和二千年選舉結果相似，綠營以四成的相對多數獲勝。反對陣營雖然掌握了六成的過半數選票，卻因藍白分裂而終歸失敗。今後除非透過修憲，改成法國式的二輪選舉，以絕對多數方式產生勝家，否則民進黨將持續以穩定的四成選票掌握政權。

但是，不同於廿四年前的政治版圖，白營代表的是四分之一以上「非藍營」的年輕人和中間選民，他們不同於當年支持宋楚瑜的橘營人士，是拒絕支持藍綠兩黨的另類公民。換言之，他們不是藍軍一再訴求的「棄保」對象，他們的立場決絕，意志堅定，而且固若金湯，並不是侯康的支持者。

在藍白合破局的那一刻，國民黨就已經坐失先機！無論後來如何在策略上努力彌補，在戰術上力圖鞏固深藍選票，卻已難挽救頹勢，這是國民黨在檢討敗選成因時必須深刻反省的重中之重；如果藍營不能吸引這些年輕人的支持，白營將會繼續成長茁壯。

在立委選舉方面，由於綠營支持者遠少於藍白兩陣營，再加上民眾黨提名的區域候選人原本就不多，國民黨掌握的立委席次將有所斬獲。但除非藍白通力合作，分進合擊，否則未必能有效箝制民進黨政府的立法與決策。至於「朝小野大」的局面今後將如何發展，猶在未定之天。

在兩岸關係方面，由於賴的台獨背景與堅定不移的分裂主義立場，必將帶來台海兵凶戰危、持續緊張的陰影。但是，由於美國在俄烏戰爭上遲遲無法取得勝利，且因國會阻撓而斷絕了對烏軍援；再加上以巴衝突懸而未決，在國際上卻日趨孤立，美方應不樂見民進黨政府製造兩岸對峙的新危機，讓東亞地區出現另一個可能的新戰場。基於此，美國必將加強對台灣的戰略管控，並積極尋求與中國大陸的和解對話。就此而論，除非賴一意孤行、自行其是，否則兩岸戰爭，應不致於立即發生。

但是，由於在這一次選舉中藍營有許多年輕的立委勝選，他們所代表的最新民意與選民心聲應該被充分理解和尊重，而且應進一步與大陸有關當局多所交流，積極互動，讓對岸充分體會台灣新一代政治人物的主張和立場。這將有利於兩岸關係的改善，並影響今後大陸的對台決策。就此而論，民進黨政府目前打壓兩岸民間交流、製造政治恐慌的作法，應該立予制止，並改弦更張。

在世代交替議題上，資深的藍營政治人物將在這次大選之後逐漸退隱，交棒給下一代。今後的台灣究竟何去何從，將由新的政治菁英盱衡世局，縱橫天下，權衡得失，爭取兩岸和平與新生的契機！（作者為政治學者）