快訊

新竹峨眉5.8度 吳德榮：投票日晴朗 早晚強輻射冷卻偏冷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

你想投出怎樣的人生？

聯合報／ 李淑娟／文字工作者（台北市）

甫獲金球獎最佳動畫電影的「蒼鷺與少年」裡，掌控冥界的曾叔公，每天用十三塊積木排出平衡的塔，維持心中理想國度：富足、和平、美麗。投票前夕，覺得「積木」很像選票。

政治打造我們的文化環境、決定未來走向。周圍友人們，各自支持著不同的候選人，甚至不投票。但這次選舉，令我重新思索「國家」是什麼？

國家不只是站在舞台上的候選人，是造勢活動前就開始守護場地的維安人員；是因大企業搬家，每天開車送兩趟便當的小吃店老闆；是疫後復甦忙著還紓困貸款的年輕咖啡廳老闆。

啟發宮崎駿創作「蒼鷺與少年」的原著《你想活出怎樣的人生》，書中第一章，少年就領悟「人真的像分子一樣」；手中的一票，代表我們的信念，追求一個公平合理的社會。

這個世界會不會變得富足美好？或許不是我這一票能夠左右，但無論結果如何，都請拿到「王冠」的人，創造富人窮人都能生存、法條不會任由勢力轉彎的台灣。

今天你會去投票嗎？你想投出怎樣的人生？

投票 人生 老闆

延伸閱讀

宮﨑駿動畫電影《魔法公主》金句

金球獎／宮崎駿「蒼鷺與少年」獲最佳動畫片

宮﨑駿83歲生日快樂！19部經典動畫治癒我心

宮﨑駿《魔法公主》台灣限定海報太美 吸引明星CP搶先全球開箱

相關新聞

結構羈絆非新總統違憲藉口

在新的中華民國總統即將被選出來之際，許多有關台海兩岸及周邊關係的可能變化已被多方分析。這些不只是對他相關執政團隊的挑戰，...

今用選票 永續中華民國

今天舉行中華民國憲政時期第十六屆正副總統與第十一屆立法委員選舉，此次選舉至關重要，每位公民都有義務投下手中的一票，為自由...

懷念經國先生 期待新總統新政

我對先總統經國先生的了解，始自民國卅八年「流亡學生」時隨軍來台。時年十七歲，人稱「學生兵」，在營教育時得知經國先生在大陸...

道德淪喪 企盼新執政者扭轉歪風

自去年陳內閣所謂的溫暖內閣上任以來，爆發許多道德淪喪案件，引起社會各界對於社會道德、傳統廉恥美德喪失等議題的熱烈討論，也...

點亮台灣未來 你我必須熱情參與

大選劍拔弩張對峙多日，謊言與真相的對抗，理智與濫情的交鋒，沉淪與提升的激戰，今天由選民裁決。這場是非黑白的抉擇攸關國家發...

你想投出怎樣的人生？

甫獲金球獎最佳動畫電影的「蒼鷺與少年」裡，掌控冥界的曾叔公，每天用十三塊積木排出平衡的塔，維持心中理想國度：富足、和平、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。