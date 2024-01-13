甫獲金球獎最佳動畫電影的「蒼鷺與少年」裡，掌控冥界的曾叔公，每天用十三塊積木排出平衡的塔，維持心中理想國度：富足、和平、美麗。投票前夕，覺得「積木」很像選票。

政治打造我們的文化環境、決定未來走向。周圍友人們，各自支持著不同的候選人，甚至不投票。但這次選舉，令我重新思索「國家」是什麼？

國家不只是站在舞台上的候選人，是造勢活動前就開始守護場地的維安人員；是因大企業搬家，每天開車送兩趟便當的小吃店老闆；是疫後復甦忙著還紓困貸款的年輕咖啡廳老闆。

啟發宮崎駿創作「蒼鷺與少年」的原著《你想活出怎樣的人生》，書中第一章，少年就領悟「人真的像分子一樣」；手中的一票，代表我們的信念，追求一個公平合理的社會。

這個世界會不會變得富足美好？或許不是我這一票能夠左右，但無論結果如何，都請拿到「王冠」的人，創造富人窮人都能生存、法條不會任由勢力轉彎的台灣。

今天你會去投票嗎？你想投出怎樣的人生？