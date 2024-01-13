道德淪喪 企盼新執政者扭轉歪風

自去年陳內閣所謂的溫暖內閣上任以來，爆發許多道德淪喪案件，引起社會各界對於社會道德、傳統廉恥美德喪失等議題的熱烈討論，也引起國際、僑界關注與質疑。

除了近期教師勇於出面，批評廉恥古文遭刪課綱、校園霸凌等品德教化事件之外，去年三月間發生駐巴西聖保羅外交官疑遭霸凌墜樓，該案駐外首長經調查後以涉犯貪交保候傳；此外，政黨、政界、多位外館首長與各部會機關職場，屢屢發生#MeToo、霸凌相關案件，應負責處理之官員，或遭指包庇、吃案，或經被害人揭發、調查；恐怕還有許多已被上級扭曲事實、把謊言當真、把黑的講成白的、是非不分並打壓掩蓋的案例未被揭露，均顯示內閣部會內控失調，致使相關事件一再發生，造成受害人及家屬必須承受無止盡的傷痛！

上述事件也引起國際關注，成為另類「讓台灣被看見」、「Made by Taiwan（沒德敗台灣）」的國際宣傳，實則有點丟國人的臉！而這些激起民怨的事件，均可歸咎執政官員未做好工作而讓人民受害， 文官傳統美德淪喪，讓人民受苦，美好的台灣消失中。

此等積非成是、黑白不分的事件實在看得人心惶惶，深覺台灣社會變得不美了，病了！許多該講誠信的官員不再講了，該知恩圖報變成忘恩負義了！更有高階駐外官員指示部屬要作好向上管理（以便升官？）；以前只要發生類似大停電等讓人民受害事件，馬上辭職負起政治責任的典範已不多見；候選人運用抹黑手段者，個人品德已堪慮，還有資格參選嗎？諸多亂象與陋習風氣，要如何讓下一代學習並引以為榜樣呢？這也引起許多家長憂心小孩被汙染。台灣實在需要重拾道德教育，進行社會革新。

我們依然深信在政經文僑各領域、產官學研、士農工商、軍公教警消各行業、與社會各角落中的台灣人民，仍具備優美善良的道德感與人文素養；也期盼台灣不再發生因缺乏清廉、誠信、負責任等傳統美德，而產生的人性淪落案件與陋習。

傳統美德的淪喪已導致人心不古，人心已不再那麼樸實純真，或許這就是造成此等社會亂象的根源！不禁讓人懷疑，難道有權有責的相關部會官員未有道德修養、不肖文官欺下瞞上，未能提升社會道德，並有效促進社會善良風氣？還是一切以求粉飾太平、以私利行事的風氣已成型？此等質疑可留待全國國民公評，也呼籲當官者每日三省，對號入座。全國百姓都在看、在聽究竟是誰在說謊，也期待下一任執政者能扭轉此等歪風。