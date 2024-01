今用選票 永續中華民國

今天舉行中華民國憲政時期第十六屆正副總統與第十一屆立法委員選舉,此次選舉至關重要,每位公民都有義務投下手中的一票,為自由民主均富(良制)盡心,為中華民國永續出力!

中華民國正在政府治理、兩岸和平共榮、氣候淨零、民主憲政等關鍵課題發展的十字路口上。中華民國歷動員戡亂、戒嚴、解嚴、終止動員戡亂,也走過七任直接民選總統以及三次政黨輪替,雖然幾經波折,但對自由民主均富的追尋永不止息。

梅克爾曾言:「每位公民要相信『法律的力量(power of the law)』,而不是『有力量人的法律(law of the powerful)』。」此番話展現了法治與政府治理的高度,每位候選人都要以恪遵憲法服務人民為依歸。

從總統副總統候選人辯論與政見發表可知,民進黨、國民黨、民眾黨候選人在諸多議題上交鋒:

一、兩岸關係—和平共榮、經貿互補、文化交流:

賴清德主張「台獨」而其定義為「兩岸互不隸屬」;侯友宜主張「依循憲法,反對台獨也反對一國兩制」;柯文哲表明「底線為台灣保有民主自由;兩岸一家親是為釋出善意、反對去中化」。

除了國際地緣政治因素,為了和平及繁榮,台灣必須加強與大陸的良性互動。因此兩岸政策是下屆政府「政府治理」重中之重的課題。

二、氣候變遷與能源挑戰:

侯友宜質疑民進黨「非核家園」神主牌跳票禍及氣候災難;柯文哲則坦言「半導體是高耗電的產業,但過去廿年核電廠的安全已有提升」;賴清德質疑核廢料處理,且非核家園依法有據云云。

其實,賴忽略了一○七年公投以「直接民主」支持「以核養綠」的民意,比環基法或氣候因應法更具民意基礎;科學及實用的能源政策方能兼顧經濟發展及地球永續。

三、政黨輪替或聯合內閣的挑戰:

總統由何人當選,目前仍撲朔迷離。相當可能性為:除了總統當選人得票數未過半成為「少數總統」外,藍、白、綠在立法院席次皆未過半。政黨要透過結盟才能取得多數並有效執行職務。

下一屆立法委員將在二月一日就職,下一屆總統則在五月廿日上任,中間會經歷三個多月空窗期,這段過渡期及日後的政府治理,會面臨前所未有的憲政挑戰,值得關注:

若賴當選總統但民進黨在立院未過半亦非多數:藍、白、其他政黨聯盟所形成之立院多數,可對尚未卸任的行政院長陳建仁提起不信任案,並可能引發蔡總統解散立法院之決定;賴就職後籌組的內閣同樣會面臨不信任案等挑戰;賴為避免執政困難,可能與民眾黨(或國民黨)籌組聯合內閣。

抑或,若柯或侯當選總統但國民黨或民眾黨在立院未過半亦非多數:柯侯的內閣日後亦要面臨執政挑戰(包含民進黨與其他黨結盟提起不信任案等)。

依據憲法增修條文,不信任案通過後,行政院長應於十日內提出辭職,並得同時呈請總統解散立法院;總統經諮詢立法院院長後,得宣告解散立法院。詳細的「三黨鼎立」情勢於選後所面臨的憲政挑戰,請參考蘇永欽教授「三黨鼎立下的憲政時差」宏文。

最後,也是最重要的,每位公民,唯有將自己的理智判斷投入票匭,和平、自由、民主與均富才有機會實現;無論是何種情況,總統及立委當選人應謹記「唯有秉持良知而奉行,政治是最困難的藝術,也是最尊貴的職業」!天佑中華民國!