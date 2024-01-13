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懷念經國先生 期待新總統新政

聯合報／ 張人俊／退役將官（新北市）
先總統經國先生。圖／聯合報系資料照片
先總統經國先生。圖／聯合報系資料照片

我對先總統經國先生的了解，始自民國卅八年「流亡學生」時隨軍來台。時年十七歲，人稱「學生兵」，在營教育時得知經國先生在大陸事蹟。知其治理江西贛南吏治賢明、清風亮節、民生樂利，為人稱道；上海發生經濟風暴，奉命「打老虎」，雖經強權干政未竟全功，但膽識魄力驚人，令人敬佩，產生仰慕之心。

四十一年經國先生創立政工幹校，四十三年我考入第四期本科班。一年半的時間，經國先生無數次蒞校親身教誨，以復興中華民國，發揚中華文化為使命。勉勵品德上「不說謊、不欺騙、不舞弊、不變節」，行為上「吃人家不能吃的苦，冒人家不能冒的險，忍人家不願忍的氣，負人家不敢負的責」，耳濡目染融入我們日常生活之中，養成忠貞不二，堅忍不拔犧牲奉獻的志節。

四十五年畢業，四十七年五月隨軍駐防金門，八二三戰役長達四十四天之久，時時都在九死一生之中，期間經國先生數度親臨前線，與官兵同生死共患難，保衛了金門，也鞏固了台灣。

六十三年隨軍駐防馬祖，適逢暑期，受救國團委託擔任戰鬥營執行長。第一期開訓時，經國先生時任行政院長親臨巡視，經過校區時發現講台旁豎立一塊「開拓人生壯麗的邊疆」看板，經國先生認為很好，並一再叮囑學生的食衣住行醫療保健安全等，必須做到萬無一失，可見對學生的關心，我記憶猶新感動在心。去年十月我在一家餐廳巧遇五十年前的戰鬥營學生，已是祖母級的人，提到經國先生的往事仍流露出無限的懷念。

七十二年我任金門縣長時，總統經國先生蒞金視察，我恭迎於風景區古崗樓下。總統滿面笑容，親切和善，垂詢縣政，我一一回報，總統語多鼓勵，如沐春風毫無壓力。在離開時蒙總統握手，感受總統手背發亮，手掌如絮，知其糖尿病已很嚴重，仍僕僕風塵憂國憂民，尤以熱愛金門，往返多達一二三次之多，當今政治人物誰人能及？

經國先生常輕車簡從，一件夾克走遍全省及外島各地，探求民隱，苦民之苦，隨遇而安。六十八年我任職特戰部隊時，一個大隊駐防眉溪高地，經國先生不畏辛勞親往慰問，視弟兄們如家人，當時的大隊長每談及此事，振奮之情溢於言表。

走筆至此感觸良深，緬懷經國先生一生勤政愛民，旨在建立一個為民所有、富強康樂的中華民國。曾幾何時，執政者倒行逆施、腐敗無能、弊案叢生、黑道橫行，社會對立，足以動搖國本，國亂民窮情何以堪？

這次總統大選，期盼能選出一位深明大義，有遠見、魄力，擔當、撥亂反正、興利除弊，清廉公正者。

一、犧牲奉獻勤政愛民，以德待人以誠做事，建立一個融融樂樂社會。

二、修好兩岸關係，促進和平，共存共榮，共創中華民族的光輝。

三、對外要排除干擾，對內要自立自強。

金門 馬祖

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