選戰爭或和平？ 請感受父母的繫念

友人傳來一則「國軍一一三年度動員召集預告書」，我將這訊息傳達給一些為人父母的朋友，沒想立馬有友人告稱，她兒子去年十一月已接受為期兩周教育召集，近日剛收到同樣的召集預告書。雖然國防部強調此項作業行之有年，卻又怎能感同身受為人父母心頭充滿的不安與繫念？曾幾何時，兩岸由安定和平，走向可能兵戎相見、甚至年輕人面臨上戰場斷送大好前程之憂。

二○二四大選是「戰爭與和平的選擇」，如果兩岸沒有和平，一切如鏡花水月海市蜃樓，隨著砲聲響起，台灣幾代人辛苦打拚的成果都付諸東流，生命財產也將損失殆盡，與烏克蘭和加薩走廊相比的台灣，豈是二三○○萬人樂見的景象？台灣安逸太久，禁不起風吹草動，時間久了就似溫水煮青蛙，對周遭的環境早已習以為常麻木不仁。政客花言巧語「即便只剩下一兵一卒也要拿起掃把對抗強敵」說來輕巧，逞口舌之能匹夫之勇，卻似「別人家的孩子死不完」，多少政客兒孫早已躲到海外。

蔡政府上台幾次大停電，民眾大概只記得第一次大停電時還以為是對岸打來，嚇得驚惶失措。接著幾次大停電民進黨政府說什麼小動物咬壞供電設施等造成，再停電時民眾已無痛無感。疫情期間缺疫苗、缺口罩、缺快篩，枉死上萬的民眾，去年才發生的事，許多民眾已經健忘，更談不上要求負起政治責任。巧立名目亂編預算、胡亂開支、浪費民脂民膏、任意揮霍納稅錢、債留幾代子孫、政客豪奢淫蕩貪腐敗壞，也多高舉輕放。中共軍機軍艦繞台，一年下來民眾司空見慣，不再驚懼也不足為奇。

這次大選，民進黨政府施政無著，繼續操弄抹紅抹黑、中共介選；中共發射衛星，硬是指鹿為馬誇稱對台發射「飛彈」，缺乏誠實與信任。

對退休多年的我輩來說，早已老僧入定，但事涉國家生死存亡與民眾生命財產，更直接影響後代子孫未來。在理性與感性之中，在熱情與亢奮之後，台灣人真該冷靜思考，這次大選千萬別讓國家走上不歸路，讓個人和家庭落入窮途末路，讓年輕人走向戰場，那才是最大的不幸與災難。

兩岸萬一發生戰事，談什麼經濟、教育、社會影響？光是停水、停電、停瓦斯，家家戶戶開門七件事，立刻面對斷糧斷炊窘境。原來是活著才有希望，砲彈一響一切都成絕望。

投票前最後一刻，誰能帶領國家走向安全繁榮與進步？期待選民在進入投票所之前想清楚看明白，投下神聖正確的一票，共同改寫歷史，創造選舉奇蹟，重現幸福安祥。