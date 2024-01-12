直到政府發出荒謬的國家級警報，用假飛彈假訊息恐嚇國人，令我覺得深受侮辱，才下定決心返回戶籍地投票。畢竟，到了一個老友聚會都像錄健康節目播客的年紀，參與政治的興趣不大。

搭一趟客運，恰好夠上網聽兩篇卡夫卡，那些在學生時代認為平凡的短篇，如今驚覺是一花看春秋的佛偈。「變形記」講低薪、沒有未來的年輕人，比台灣用「社畜」這名詞，早了一世紀。

「飢餓藝術家」更如先知預言，此篇名乃從德文直譯，其實在阿肯錫、博伊斯尚未定義行為藝術的年代，主角充其量是在街頭表演餓肚子給人看的騙徒。

一開始，人們爭先恐後要看主角餓肚子，經紀人發現有利可圖，還設計風光的出關秀，算好主角健康與民眾好奇心消耗殆盡之前，讓展場女郎牽出孱弱的主角，接受群眾喝采。用今天手法，可能會讓大家排排站，伸出手指比「噎！」司儀大喊「加油！」觀眾都拿手機去社群網站發動態。不過，獵奇興致淡了後，主角退流行，淪落到馬戲團，關在籠子裡餓肚子，都沒人理睬。大家忘了主角到底幾天沒吃東西，然後，他死掉，小說結束。

當讀者還因為卡夫卡細膩筆觸去猜測主角是否具備苦修的神性，或不屈不撓的藝術精神，卡夫卡讓他嚥氣前吐露真相：他根本沒什麼高尚情操，只是從未找到自己喜歡的食物。那麼，經紀人掌握群眾而大賺利益，就是社會真實面貌嗎？

卡夫卡是百多年前出生在布拉格、以德文寫作的作家，證諸後來捷克與德國歷史發展，再比較今天，世界是否已經沒有真實上演的荒謬劇？不然，美國淪落到川普拜登二老爭權，推不出其他人選；歐洲選出多位右翼狂人；而曾列拉美ＡＢＣ三強之首的阿根廷，素人贏總統大選，高喊炸掉中央銀行，不惜把國家貨幣權移讓給美國。這些例子綿延不絕。

而在台灣，政府堂而皇之把已發射幾百次的對岸人造衛星當飛彈，用納稅人辛苦錢向全國發警報，搞得社會雞飛狗跳，人民在政府眼中，難道不比那經紀人心裡的鄉巴佬更有智慧？

小說最後，卡夫卡加了尾聲，馬戲團在主角翹辮子後，換成花豹展覽，花豹健康活潑，每天吃飽飽，主角變了、磁場變了、環境變了，也許，人民將發現，我們並不需要一直忍受相同的老把戲。