台灣需要雄才大略的領導者

一月十三日總統大選投票日，也是故總統蔣經國逝世卅六周年的忌日，緬懷蔣經國時代的勤政愛民，廉能治國，又能高瞻遠矚，擘畫國家重大建設、開放黨禁及報禁、開放大陸探親、重用本省菁英、逐步走上民主。面臨國家退出聯合國、石油危機、中美斷交等重大變局，又能穩若磐石，對內提出莊敬自強，對外操之在我，先總統蔣公逝世，他表示「以國家興亡為己任，置個人生死於度外」此等堅毅不拔的意志，領導國人度過難關。

再看今日，政府無能、民生困苦情形，益顯我們需要有一位有雄才大略的領導者，帶領國家中興。

蔣經國於民國六十年六月底出任行政院副院長兼經合會主委，當時台灣貿易總額每四年增加一倍，但交通基礎設施不足，因此推動的十大建設中有六項是交通建設，包括南北高速公路、鐵路電氣化、北迴鐵路、桃園國際機場、台中港及蘇澳港，加上核能發電，中鋼、中船及石化工業，於一九七三年底宣布，於五年內完成十大建設，今天不做，明天會後悔，奠下台灣邁向現代化的基礎，創造台灣經濟奇蹟。

一九七四年十大建設推動後，國際石油價格大漲，他憂心日後的石化工業會遭遇困難，有必要建立科技產業。祕書長費驊承院長的意旨，邀請其在交大的同學、美國ＲＣＡ公司研究部主任潘文淵來台共商，認定台灣電子產業所需的積體電路（ＩＣ）需仰賴進口，如台灣發展積體電路，可帶動電子產業的發展。

此建言獲政府採納，於是創設工研院，竹科也於一九七八年十二月廿六日、美國與我斷交後十日動工，帶動全民愛國熱潮，企業紛紛響應，台塑宣布投資兩百億元，建立中下游石化工業，並捐五千萬給國防基金；裕隆投資七十一億元，擴大苗栗三義廠，並捐四千萬給國防基金。兩年後竹科落成時，蔣經國親臨主持，當時就已有十四家電腦公司進駐設廠。後來張忠謀籌設台積電，在政府支持協助下設廠，幸得張忠謀推動晶圓代工，歷盡艱辛，壯大成今日世界的霸主、睥睨世界，飲水思源，如無蔣經國的深謀遠慮，可能沒有今天的榮景。

蔣經國就任行政院長時，提出平凡、平實、平淡六字要訣，政府應集體思考、計畫並努力創造才能完成時代的任務。為展現決心，於就職後第三日就提出十項行政革新，禁預算挪用、節省國家財力用於建設、禁止虛矯剪綵、公務員視察不得接受招待、公務員婚慶應節約只邀請至親好友、公務員不得上酒家舞廳與夜總會等。相較今日貪瀆腐化與詐騙集團黑道勾結，挺高端造護國神山，蠻幹兩年就成泡影，治國無能，與蔣經國時代相比有天壤之別。

如今總統大選在即，有總統候選人說把中華民國當護國神山是要給台灣帶來災難；開放美國萊豬，挺高端、臭蛋混蛋之亂等卻又支持到底，棄國人健康於不顧；童言童語說要走進白宮，又想跟習近平共進晚餐，是可愛還是莫名其妙，如此這般，足堪大任？

希望此次選舉，能選出真正雄才大略的領導者。為後代子孫設想，選民也該覺悟了。