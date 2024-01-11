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廢死，是違法亂紀的行為
說到該不該廢除死刑，請看法律規定，刑事訴訟法四六○條：「諭知死刑之判決確定後，檢察官應速將該案卷宗送交司法行政最高機關。」四六一條：「死刑，應經司法行政最高機關令准，於令到三日內執行之。」條文中的「速將」和「令到三日內」，就是要「快點」。
我的孩子陸正，被撕票已超過三十年，定罪的綁匪仍在現政府的庇護下未被槍決，這叫「速將」和「令到三日內」嗎？政客連「遲到的正義」也唾棄了嗎？
法律可以任意凍結嗎？如果可以，那麼奉命執行槍決的獄卒，也可以凍結開槍，他也有權力「廢死」，這是邏輯。
就好像「中華民國」是憲法規定，很多政客可以凍結起來，改稱「中華民國台灣」。法律可以任意凍結，這不是獨裁是什麼？
如果歹徒可以對你開槍執行死刑，而你不准槍斃他，難道不是殺人犯在主張「廢除死刑」嗎？這叫死你不死他。
「來而不往非禮也」，今天歹徒送你死刑，你卻沒有還「禮」，這對歹徒不是失「禮」的侮辱嗎？
政客要「廢除死刑」，當然可以，但請明列你的政見在選舉公報上，只要選民認同你，投你票，廢就廢吧！不可以偷偷摸摸騙人，讓人上了當，還以為自己選賢與能呢！
現在的官僚除了百姓攻擊的「沒有廉恥」外，還得背上對死刑犯的失「禮」，對受害百姓的無情無「義」。
這些政客有需要這副對聯嗎？
孝悌忠信禮義廉
忠孝仁愛信義和
這些政客參得透嗎？
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