國防部成了放羊的孩子？

國防部於一月九日下午連發了三次「國家級警報」，當時筆者正在北捷車上，全車警報聲此起彼落。

國防部是以中英文發出國家級警報，指中國大陸發射的衛星已飛越南部上空，請民眾注意安全，但警報英文版因寫成「missile」，引發外界批評；因為接近選舉日有此發布，也令人感到突兀。加上蔡英文竟然在為民進黨立委站台時，面帶一抹神祕微笑說：「沒關係，總統在這裡！」讓人想起陳水扁選前發生兩顆子彈事件後，邱義仁的神祕微笑。

國防部怎麼會如此顢頇？警報事由也非常不得體。衛星飛越台灣上空，何止當天？多少國家衛星飛過我們頭頂？為甚麼獨獨選舉到了發布？而且一發布就是連發，是想要加深仇中芒果乾？

合理懷疑，這根本是蔡政府在分配內閣各部會為執政黨助選業務而下的指導棋，因此從總統到行政院長都處變不驚，了然於胸。被分到業務的國防部來個「國家級警報」配合，但實在心有未甘，卻搞得大家經歷了一次有史以來最荒唐的「國家級警報」。

不過，烏龍笑話之後，國防部不是成了放羊的孩子？萬一真有中共導彈來襲，國防部所發的國家級警報還會有人相信嗎？屆時恐怕才是真正危機的開始。