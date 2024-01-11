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Missile...嚇壞外國人

聯合報／ 鐘重發／退休教師（彰化北斗）
許多民眾手機大響並接收到2封國家級警報。國民黨主席朱立倫質疑，內文對衛星卻用英文「Missile」，對外媒來說是飛彈，「我覺得國防部這樣的警報，試圖誤導民眾」。記者林佩均／攝影
許多民眾手機大響並接收到2封國家級警報。國民黨主席朱立倫質疑，內文對衛星卻用英文「Missile」，對外媒來說是飛彈，「我覺得國防部這樣的警報，試圖誤導民眾」。記者林佩均／攝影

前日下午「國家級警報」簡訊大大驚動民心，尤其在選前連發，更讓民眾受到驚嚇和威嚇。當時在立法院備詢的行政院長陳建仁卻表示：「我剛才接到一個簡訊，說中國發射『飛彈』」，雖然隨後更正說發射的不是「飛彈」而是「衛星」，但仍再次強調發射衛星的火箭推進器會掉落。

英文版的國家級警報簡訊寫的是「發射飛彈」（Missile）而非人造衛星（Satellite）。在台灣的外國人，或駐台觀察選情的外媒記者，看到Missile可能更緊張，尤其在俄烏、以哈戰爭中Missile帶來的破壞，可能會把看不懂中文的外國人嚇得半死。

國家級警報簡訊不容輕忽，輕忽國家級警報就像在喊「狼來了」！相同或類似簡訊再發幾次，到時民眾就連看也不看、躲也不躲的說「又來了」，當真有危機狀況時反倒無法發揮預警功能。

電影「大尾鱸鰻」裡，對峙的兩幫派因男主角一句「冰的」（音近台語「翻桌」）而大血拚。行政院長在國會殿堂的「口誤」和國防部簡訊的「字誤」，比「大尾鱸鰻」裡的「冰的」嚴重太多。最高行政首長、最高國防機構如此低級的錯誤，不知會造成對岸多大的誤判？不知會讓外媒對台灣局勢與大選如何解析？更不知會不會影響大選選情？

兵者，國之大事也。希望對相關事務能更謹小慎微，別讓有心人介選，也別讓民眾習於聽「狼來了」，更不要讓外媒誤解、誤判台海兩岸局勢。緊張的台海局勢和複雜的選情，台灣民眾的神經不只繃緊，甚至有人已快焦躁到歇斯底里了，聽到有心或無意的「狼來了」，超級嚇人的！

國家級警報 飛彈 衛星

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