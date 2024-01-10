賴清德，中華民國不是災難！

日前賴清德在辯論會上説：「中華民國是災難」，後改稱「中華民國憲法是台灣的災難」。我遺憾賴身為總統候選人，竟對中華民國的歷史無知。

這些政治人物身後，一定有台獨的精神導師，為他們東拼西湊找尋一些自欺欺人的台獨理論依據。這些論述禁不起考驗，但已被台獨金孫奉為圭臬，並且入魂，才會說出自己是「務實的台獨工作者」、「中華民國是災難」這些讓美國老大疑賴的言論。拜登正在為連任焦頭爛額，白宮肯定不希望「台灣有事」，賴清德何必沒事找事？

大陸沒有過激反應，應是角色尷尬，因為中國不可能指責賴説「中華民國不是災難，台獨才是災難」。中華民國存在迄今，大陸無法否認，但不好說。

我最擔心的是，主張台獨的執政者，不讀中國歷史又不了解中國現狀，只憑美日片面仇中資訊，純以台灣角度看兩岸，極可能因無知而誤判。歷史上很多戰爭，都是因誤判而發生的。

台獨從不提台灣如何光復。中國對日抗戰多年，軍民死傷慘重，戰後沒有任何賠償，只光復台灣，怎可能放手讓台灣獨立？二戰之後，凡領土與主權的爭議，各國多以武力解決。百餘年來面對列強侵凌、割地賠款的中國，如今更是寸土不讓。爰舉二例：

一九六九年，為了烏蘇里江上○點八平方公里的珍寶島被奪，中國不惜與當年的蘇聯老大哥動武奪回。

釣魚台本是台灣宜蘭故土，二戰之後理應歸還中華民國；一九七二年美國將管轄權移交給日本，大陸正在文革無暇顧及。二○一二年，日本意圖以島權買賣宣示其主權，中國海警武力巡航護島，即便美國日後宣布美日安保條約納入釣魚台，中國也絕不退讓。蕞爾之地尚且不讓，台灣人其實不必對台獨存有幻想。

中華民國不是災難，政治人物對歷史的無知，迫使青年為台獨上戰場，才是最大的災難！

即便台海兵凶戰危，但在法理上，孫中山建立的中華民國擁有台灣主權，這就是台灣人民賴以生存發展的堅強依據，也是兩岸平等談判的基礎。

兩岸問題的解決，談判是必經之路，過程必定漫長而艱苦。大陸的紅線是台獨絕不可行，而台灣到底要什麼？怎麼談？恐怕各黨都沒有完成準備，甚至還沒開始。但無論誰當選總統，都不應錯過與習近平對談的機會。

解讀習近平在廿大及之後的對台談話，他並不想戰，且正在尋求和平解決台灣問題的方法，主張台獨的政客與名嘴，不要強逼大陸出手。如果大陸看不到和平解決台灣問題的希望，會堅定其動武的決心。有識之士應及早為兩岸談判做準備，不要有人主張和談，台獨者就指責他賣台。宋楚瑜主張大選後，當選者應邀請各政黨，就兩岸問題先形成台灣共識，以此做為兩岸談判的基礎，我認為正確。

符合台灣主流民意的兩岸論述，簡單說，就是：不戰，是兩岸領導人和知識分子應堅持的最高原則；台灣絕不獨立，不自絕於中華民族；認同一個中國，但堅持中華民國的存在；兩岸互不干涉對方的政治制度；台灣人民對和統或武統都有高度疑懼，兩岸的未來靠自然融合。

任何兩岸主張，都很難符合兩岸各方的期盼，但為了兩岸和平，各方都應讓步，我深深期盼！