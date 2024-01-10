中國介選妄想症的病徵

民進黨現在發現了一種腦性病毒，來源不明，但是傳播力強大，我姑且稱之為「中國介選」病毒。

這種病毒的特色就是如果不把「阿共的陰謀」掛在嘴邊，就渾身不對勁，充滿了「被害妄想症」的病徵。例如：

有國中生在校被割頸身亡，引發台灣社會怒火，讓廢死議題躍上檯面。民進黨總統候選人賴清德被問及廢死議題時，指將廢死與割頸案連結是「中國介選」。

有疑似民進黨立委的私密影片在網路瘋傳，立委指控影片是深偽造假，是「中國介選」利用境外網軍抹黑的伎倆；另有一民進黨立委疑似性交易的影片被流出，其第一時間亦表示影片屬造假虛構，乃境外勢力透過國外色情影片平台散布，是企圖影響選情的「中國介選」。

有里長、退警赴大陸旅遊，被檢調大動作約談。賴清德敲鑼打鼓稱這是「中國介選」，意圖干預台灣選舉。

這種病毒也會讓人產生幻聽、幻覺。台灣人的氣質可以打敗新冠病毒，台灣的健保可以化解瘦肉精的毒素，實質薪資倒退可以成為四小龍之首，物價飛漲可以是經濟表現最好，離岸風電更可以創造世界第一的綠能產業。

最厲害的是，這種病毒可以讓任何東西只要加上台灣兩個字，就可以成為世界第一。例如「台灣疫苗」、「台灣口罩」、「台灣防疫」、「台灣民主」、「台灣黑熊」。

這種病毒，讓台灣「罵不得，批評不得」，只看自己想看的、只聽自己想聽的、只做自己想做的，對綠營盲目相挺，拒絕面對現實。染上這種病毒的人，一聽到中國，就會把理性、智商、道德、是非、禮義、廉恥給自動關閉。只要聽到反中，就會爆發大量多巴胺，進入一種如痴、如醉、如夢、如幻的感官體驗。

得了「中國介選」病毒的人，面對國際競爭，或幾個特別討厭的國家，就會選擇性、反射性地忽視或質疑他人的進步與成績。但是面對台灣一些小小的成績與成就，就會歇斯底里地感到自滿與得意。

這種病毒最厲害的地方，就是能夠讓一群死忠的信眾，工作的時數最長，掙得的薪水最少，人生的未來最渺茫，卻還能讓他們死心塌地的愛著你，並且感到驕傲與光榮。我深信，台灣如果能夠努力培養這個病毒，不用多久，一定可以打敗中國與美國，成為世界第一強國。