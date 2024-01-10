選情告急引發國家級警報

昨天下午三點多手機簡訊警報聲響，打開手機一瞧，虛驚一場。原來是中共人造衛星飛越台灣南部太空，為此國防部發布國家級防空警報。長期以來，中共及世界各國人造衛星飛越台灣太空不計其數，政府從未發布國家級警報。大家都很質疑，為何民進黨政府在大選前三天，首次為經過太空的衛星發布國家級警報？無疑，這是民進黨政府隨著選情告急，除了透過黨、政、媒體及網軍外，首次公然由國防部介入選舉的策略。

近八年來，民進黨的種種貪汙、淫亂、詐騙弊端，不但未見反省，反而大打恐共牌，將一切不利於民進黨的選情完全怪罪中共。這種不思反省、執意脫罪的行徑，與二千五百多年前以色列亡國的原因，十分相仿。

所羅門王死後以色列分裂成南、北兩國。北國稱以色列，南國稱猶大。其中，北國面對國勢凋零，對外，求援於埃及，投奔亞述，期待渠等馬匹、戰車的援助。對內，官爺們設計圈套，為自己爭權奪利，家中堆滿不義之財，個個肥胖紅潤。

北國知識分子（先知）耶利米，一再警告天意會促使一個國家從北方來攻擊他們，以色列子民將要為此付出代價。可惜，掌權者不聽警告，毫不悔改，一意孤行，多數以色列人也不反對，縱容掌權者繼續腐敗貪婪，最後北國於公元前七二一年亡於亞述。

另外，南國於公元前五八六年被巴比倫所滅。主因猶大國君王、祭司跟北國一樣，個個貪圖不義之財，貪腐淫亂，道德敗壞。知識分子（先知）以賽亞，深知猶大國的危機，不單是來自亞述國武力威脅，更多危機是來自國家領導階層犯罪。他預言不數年，南國將被外敵攻陷。雖他屢次疾呼，可惜領導人及人民不以為然，仍繼續放任領導階層貪贓枉法，導致亡國。

再過兩天就要大選，對照目前的兩岸及國際局勢，又見證以色列人的過往歷史，人民被貪腐及淫亂的統治階層挾制的苦難，給了我們什麼警訊？台灣人民亟需以理智及智慧仔細想想，我們需要怎樣的領導人及治國團隊？為了下一代，台灣不能繼續走在貪汙、黑金、台獨、詐騙的路上，急需推倒卸責、貪婪的執政黨，迎回清廉執政、穩定中華民國發展、民生樂利、兩岸和平的治國團隊。