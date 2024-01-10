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國家級警報 擾民又介選

聯合報／ 呂光璧／法律顧問（台北市）

昨日下午三點多，幾乎所有的手機用戶都接到國家級警報，國防部警告大家注意中國發射的衛星，並成為媒體的即時重大新聞。這不但驚擾了一般的民眾，對選情似乎也產生一定的影響。

雖然政府已澄清致歉，警報中通知發射的衛星，誤譯成飛彈的英文「Missile」；但筆者認為不但翻譯有錯誤，而事實上發射的是火箭：火箭是載具，衛星只是載體。在發射過程中，極少數墜落在地表上造成傷害的，幾乎都是分段脫離的火箭，而不是體積小的衛星。

再者，從國際慣例的角度來看，領空「Airspace」指的是領土及領海正上方的空氣空間，若發射的火箭或人造衛星，高度已超過大氣層進入外太空，即脫離了領空範圍。這也是各國普遍接受的規範，此次發射並沒有警報中所謂的領空問題。

筆者從歐洲太空總署官網看到這次發射的報導：這是歐洲太空總署與中國科學院合作發射的探測衛星；不但是國際合作計畫，按慣例一定會提前通知可能經過的區域。如果相關單位早知衛星發射計畫，也一定知道將是無害通過，何必以國家級警報大肆擾民？若真的不知道，也沒有被通知到發射時間，純粹是靠雷達站偵測出來的，想必不會發現這是一顆衛星吧！

選舉前，一般民眾若誤傳如此重大消息，恐怕警政單位早已著手調查，甚至以散布假消息的罪名起訴。但政府部門以國家級方式渲染一件國際間都知道的發射計畫，是否也應該承擔相應的責任？

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