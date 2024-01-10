科技．人文聯合講座／除了都更 期待垂直城市新風景

郭瓊瑩 相信所有台北市民包括觀光客，對建國高架橋下之花市、玉市均有非常鮮明之印象。自七十一年迄今，這段不長也不短的市集發揮了多重功能，也提供了市民一處可及性高之購物賞花與中華文化特有的「玉」市集。

這樣的市集，並不只台北有，東京、大阪、巴黎、蘇黎士、香港…都有類似市集，有的在快速道路下，有的在鐵道下，此貫穿都市核心區或水岸邊之廊帶的確開創了多元交通、商業、停車、休閒、購物之加乘價值，也成為城市的亮點。此外，尚有年輕人之極限運動、傳統五金市集、計程車休息站、陽光洗車處，乃至各種垃圾車清潔車之停放點。都市高架橋下之風景已為另一文化經濟活泉。

東京2k540 AKI-OKA ARTISAN係指：離JR東京車站2.54KM，位於JR秋葉原與御徒町內高架橋下之藝術聚落，原為傳統市場之升級。郭瓊瑩／攝 回顧四十多年來，這些橋下風景並未隨社經發展而與時俱進，儘管生意活絡，但見穢暗、斑駁、陳舊、混亂的彩繪雨遮，夏日更是燥熱，也因平日必須停車，其都市景觀之改造一直停滯不進。

高架橋下之玉市、花市、五金行雖熱絡，但總體環境廊帶空間品質卻四十年如一日，亟待改造變臉新生機。郭瓊瑩／攝 國土署升格後已將市區道路、共同管道、公共工程…等整併為「都市基礎工程組」，此決策的確值得喝彩。在此利基下，各縣市長乃至中央的國土署，除了力推住宅建物之「都更」外，是否亦應能提出更大格局城市之遠見改造？

「首爾路」是首爾舊高架道路更新之另類空中行人徒步區，也改變了城市風景。郭瓊瑩／攝 都市基礎工程與國人日常生活介面緊密，自道路、電線電纜、都市公園之興闢管理…無一不是民生建設之基盤。更新改造環快之五金、農民市集、假日遊樂場…其重要性絕不亞於違老建築之更新。但見東京ＪＲ有個2K540，也有大江戶骨董市集，紐約二手貨假日市集…，透過公部門基礎工程主管單位與民間之協力，這些空間得以騰出部分停車位，改造成各種職人創作所。即便是假日花市似乎也應得以在橋下城市空間美學與舒適度、人性友善、光線照明、空氣品質與綠化上再予以大力升級。

在瑞士蘇黎世鐵道下之廊帶也開創了藝術與創新商業市集，為原本穢暗的空間引入新商機。郭瓊瑩／攝 蘇黎士鐵道下空間、巴黎舊鐵道成為空中綠道後，也形塑了橋下的市場新經濟學。職人、藝術工作者、農夫乃至各種二手貨交易、古董市集、舊書攤、美食小吃…讓原本有噪音之社區鄰避空間，活絡翻轉成可安全漫步、交流、購物、享受美食小吃之動脈，而此亦縫合了步行城市網。

台北捷運高架橋下之綠廊業已開始更新活化，是好的開始。郭瓊瑩／攝 當都市的共同管道得以逐步推動，公園行道樹得以更新，接下來這些本是負面的空間，如何透過集結台灣具優勢潛能的設計專業者共同參與，可以想像橋下停車場鋪面也可藝術化，整條高架橋或鐵道可承載運輸功能外，又加乘了城市創意經濟價值。