請新政府傾聽 老師的吶喊與期待

國三生割頸案震驚全國，受害者的老師發文表示：很想大吼問這世界究竟怎麼了？開始質疑法規究竟是伸張了正義，還是保護了加害者？這位老師的沉痛吶喊震撼了多少老師？雖然教育部緊急召開會議，決議修法以執行校安緊急檢查與例行檢查等。但這些技術面的改變足夠嗎？背後還有更待深思的問題：我們的社會與學校裡，尊師文化還有幾分？師生關係被不當的法規斲喪得多麼嚴重？

一九八○年我進入國中成為老師，一九八七年進入師範學院成為師資培育者。迄今四十餘年來，我一直在思索，樂在工作的老師是什麼樣子？結論是，樂在工作的老師，在乎精神回報超過物質報酬。而精神回報包括：課堂上學生的發亮眼神、備課時自身的專業成長、議課時同儕的真誠分享、家長對老師的專業肯定、學校行政的到位支持；當然，精神回報還有整個社會給予老師這一職業的高聲望。

一九八○年代這些精神層次的豐厚回報，讓我和許多老師自適而滿足，樂意做一名教育園丁；因為我們覺得這是一份值得悉心灌注心血的志業。當時，教育學者林清江（後來成為教育部長）提出：師生關係是一種隱藏倫，雖然師生關係並不在五倫之列，但和諧的師生關係可為五倫奠定穩固基石，進而形成和諧社會。

一九九○年代台灣錢淹腳目，台灣經濟奇蹟舉世矚目。以台灣自然資源之匱乏竟能成就如此奇蹟，主因之一是學校培養了勤奮且優質的人力；這奇蹟的背後，和諧的師生關係與穩定的校園環境正是其中的重要條件。

曾幾何時，校園安寧與安全逐漸崩壞。這些年新訂或修訂的管教相關法規，美其名曰保障人權與伸張正義，實則是失衡偏頗的法規：重學生權，輕教師權；友善學生，卻不友善老師；力倡學生權利，卻未課以義務；規範老師、防範老師，卻不支援老師，甚至可能羞辱老師。這樣的法規讓老師難以執行正當管教權。新聞裡，甚至老師身邊，頻頻出現校園騷動，甚至危及師生安全的事件。近期可見的新聞就有學生帶刀械毒品入校、學生對老師施暴、老師管教學生卻遭家長提告而被判刑、教官查緝學生販毒反遭教育部記過等。

每則校園騷動或校園安全事件，都讓疑懼和恐慌在老師心中滋生與蔓延；當然也在絕大多數旁觀的學生與家長心中滋生與蔓延。老師還是個神聖的工作嗎？過去諸多的精神回報還剩多少？我能在退休時全身而退嗎？是否考慮提早離開這高風險工作？這些是台灣目前眾多老師心中盤旋的問題。決策者知道嗎？立法者知道嗎？

學校需要安全與安定的環境，才能夠讓老師專心、學生開心、家長放心。這需要決策者訂定有效法規，導正校園失序，紓解教育隱憂；更需重建尊師文化，讓老師有尊嚴、受支持、被信任地去傳道授業解惑。

大選在即，檢視三位總統候選人的教育政見，僅侯友宜提出「恢弘尊師重道」。未來無論誰當選，相信每位老師都衷心期待，新政府能真正以教育為念、以蒼生為念，還給師生一方清淨土，不再有無辜生命逝去和老師的憤怒吶喊。