這是場價值選擇的選舉

本周六的選舉不只是選總統和立委，也代表價值的選擇，期待未來會是個什麼樣的台灣。

台灣選舉只要競爭激烈，就會陷入集體歇斯底里，不但被政黨牽著走，更把候選人當偶像與救世主崇拜，成了理盲的投票行為，但可笑的是對政黨與候選人的認知完全是媒體建構與設定的。侯友宜、賴清德、柯文哲他們三位背後隱藏的「價值」完全不同，而這些價值將會影響台灣社會未來的走向。

●友中或仇中：三位候選人都主張「維持現狀」，但現狀能否維持並不是台灣片面可決定的，而取決於中美兩強的態度，尤其是中國的意志，因此我們必須如履薄冰，在友中或仇中做選擇。民進黨去中化改國文課綱，動輒以「介選」兜攏選票，而所謂「介選」就是「抗中保台」的另一種包裝；國民黨主張憲法架構下的「一中」，柯文哲強調血緣、歷史、文化融合的「兩岸一家親」；民進黨要以對抗來尋求最後的分離，國民黨與民眾黨則避免火車對撞，哪一種主張最符合台灣利益？

●死刑是存是廢：民進黨是只做不說的「廢死」派，辯論會有人問「廢死」，侯友宜堅定主張死刑，賴清德顧左右而言他，賴皮得很。柯文哲是「終身監禁」的折衷派，但凶徒不必死只是監禁，成了受害者家屬繳稅養加害人，合理嗎？

民進黨對民間反廢死聲音充耳不聞，官式的回應是台灣沒有廢死，而且甩鍋馬英九，說《兩公約》是馬簽的。但民進黨完全執政，若支持死刑，大可立院修改或廢除《公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法》，而不是讓法官秉承上意，連男女吵架縱火燒死四十六條無辜人命也可逃死。

●完全執政或監督制衡：完全執政當然方便政務推動，但兩蔣時代的完全執政就是專制獨裁，蔡英文近八年的完全執政，立法院成了黨意與行政院橡皮圖章，總統與民進黨意志一路通行無阻，在野黨在立法院舉手舉輸人家，如何監督制衡？就三黨不過半吧，彼此按議題合作，不要讓行政權成為巨獸，關電視台、管中閔的台大校長事件、以「假新聞」與「介選」限縮民眾言論與行動自由，就是行政權獨大的傲慢。

●媒體獨立或媒體附庸：選戰期間打開電視談話節目，藍綠壁壘分明毫不遮掩，在綠媒聽到的，是執政黨英明神武，八年成績一片亮眼，在野黨是阻礙台灣進步的絆腳石；在藍媒聽到的，是執政黨的貪瀆與桃花，何其不堪；當媒體自動或被迫選邊站時，我們是希望媒體成了權力的附庸，還是可以監督權力者的第四權？乘著選舉，讓媒體與當權者關係歸零吧！

●複製西方價值或建構自我主張：蔡英文執政八年，很多政策是複製西方價值，廢死、同婚、雙語政策、保護加害者人權、轉型正義就是；但很多是橘踰淮而為枳，轉型正義成了抄家；因為保護加害者人權，所以酒駕、詐騙輕罰，保護少年犯，讓教唆者肆無忌憚；雙語政策成了用英文教體育的荒謬劇。台灣是不是應該有自己的價值，建構自我主張，這才是台灣的主體性，而不是效顰西方的東施。

選舉是價值的選擇，三位候選人的政見都差不多，就一句話「大撒幣」，不過三人背後的價值大不同。慎選吧，台灣人。