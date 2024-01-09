科技．人文聯合講座／總統大選的吉巴德效應

在非對稱博弈論，有一個吉巴德定理（Gibbard's theorem），常常被引申於選舉現象。其說法是，所有單一當選者的選舉制度都會鼓勵「策略投票」（strategyproof），尤其是操作「棄保效應」的投票方式。台灣的總統大選數度應驗了吉巴德定理。

美國建國初期，一個有名的棄保案例發生在一八二四年總統大選。這次大選的候選人有四位，全都屬民主共和黨（美國建國早期的一個政黨），包括克勞福德（William Crawford）、亞當斯（John Quincy Adams）、克萊（Henry Clay）以及傑克遜（Andrew Jackson; 1767-1845）。傑克遜原本被當成一個陪榜的「幌子候選人」（stalking horse candidate），用來防止田納西州的選舉票投給克勞福德。未料傑克遜在田納西州以外贏得了普遍支持，成為一位真正的候選人。原因是民眾認為他是一位受歡迎的戰爭英雄，果斷和獨立，具備改革美國的能力。

在總統選舉過程，傑克遜、克勞福德和亞當斯贏得前三名的選舉人票，第四名的克萊則確定落選。然而克萊認為傑克遜若當選總統，將會是國家的一場災難，因此左思右想後決定支持亞當斯。這個棄保效應讓亞當斯獲勝成為總統，之後亞當斯任命克萊為國務卿，傑克遜的支持者譁然，指控克萊和亞當斯進行了「腐敗交易」。

「腐敗交易」的指控導致亞當斯在一八二九年想要再度連任總統時失敗，傑克遜如願以償地當上第七任美國總統。在傑克遜任內，克萊提出美國系統構想，希望能讓經濟高速發展，並通過國家銀行的建立，統一貨幣流通，使得聯邦更有效率。但傑克遜黨同伐異，記恨當年被棄保，不予採納。克萊的構想其實很有遠見，後來深獲林肯總統讚賞，認為克萊是保護國家利益的先驅。

一八三二年克萊挑戰傑克遜的總統連任，結果失敗。傑克遜連任成功，兩人結怨更深。傑克遜是一位值得敬佩的人物，他擁有強烈的忠誠感，會將對他朋友的威脅視為對自己的威脅。但他也很容易情緒化地將事情視為個人恩怨，要求對方回饋絕對的忠誠，如果有人得罪他，他往往會想盡辦法粉碎對方。例如，在他總統任期的最後一天，宣稱只有兩個遺憾，其中一個是沒有絞死克萊。克萊競選總統五次都沒成功，有人為他開藥方，勸他堅持理想時也要能變通，打打折扣，不要太強硬。克萊回答了一句：「比起當總統，我寧可選擇真理」，這句話成為常被引用的政治名言。

在台灣，正式登記的總統候選人在競選過程不能主動放棄資格，但仍有可能技術性操作棄保，將自己的票灌給另一位候選人，如同克萊和亞當斯。這次台灣總統大選是否會再度驗證吉巴德定理？若是，誰會是「克萊」，誰會是「亞當斯」？我們拭目以待。

（作者為前科技部代理部長）