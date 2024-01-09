致台灣青年 為國家投出一條生路

在台灣，年齡的分期大致如下：零歲到五歲是嬰兒，六歲到十二歲是兒童，十三歲到十九歲是青少年，二十歲到三十九歲是青年，四十歲到六十四歲是中年，六十五歲以上是老年。大學生的平均年齡，則為二十出頭。

我在台灣出生成長，有幸成為教師，二十歲到三十九歲的青年中，有我掛念的學生，以及親愛的家人，令我一日不得放鬆。與老人談往事，對青年論前途，今天全拋一片心，說心中二三語，希望有助於諸位的未來。

從孔子到國父，都重視正名。毛澤東說：「台灣在蔣介石手上，我比較放心」。蔣先生襄助國父革命，建立中華民國，後來堅持「一中憲法」，不改國號，台灣才有今天。侯友宜先生指出，中華民國是我們的國，台灣是我們的厝，這是確保台灣的陳述。諸位今後的安身之道，也正是「中華民國加台灣」，而非「台灣減中華民國」。

中華民國憲法的起草者張君勱先生，非但不是國民黨員，而且反對蔣先生。後者以大公無私的態度，接納這部憲法，不久帶到台灣來，我們方能選總統，而為大陸人民所羨。憲法的第一受惠者，當然是總統，假若此人痛恨憲法，恣意詆毀，就不只是忘恩負義，且將造成國家級的災難，全民同受其害了。

民進黨籍的王世堅先生說：「民進黨愈來愈共產黨化了。」兩岸的歷史證實，王先生所言不虛。清算鬥爭，毀人名節，貪汙腐敗，不及備載。我在中共黨史上讀到的內容，如今在台灣親見，能不痛心疾首？青年經濟的均貧共慘，要延續四年嗎？諸位的食衣住行育樂，誰來改善？

政黨之上，還有國家；政黨之外，還有人民。蔣經國先生為中華民國盡忠，為台灣人民盡瘁，死而後已，贏得多數國人的懷念。我在侯友宜先生的政見裡，看到昔日國家建設的延續，更在一水之隔的新北市，目睹他苦幹實幹的政績。三位總統候選人，現在都推崇經國先生，彰顯了人世的公道，其中心口始終如一的是侯先生，事實上磨鍊最深的也是侯先生。「知識界的良心」管中閔先生，如今挺身相助了。

顧炎武先生在《日知錄》中，指出亡國與亡天下之別。亡國是改朝換代，亡天下則如孟子所說，仁義之途堵塞，致使天下無父無君。若依管子之言，就是四維不張，國乃滅亡。從今天的角度來看，亡天下則為亡文化，國父強調的八德，就包括了仁義。在民進黨的口中，四維八德都是封建文化，管子和國父都是封建人物了，這是真的嗎？

今後四年，中華民國可能名存實亡，這是一位候選人的心願；中國文化也可能更受摧殘，這是民進黨的共業。我心繫的台灣青年啊，諸位都是中華民國的主人，請為自己、也為我們偉大而不幸的國家，投出一條生路！